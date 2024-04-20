Apple Pay, NFC Özelliği İçin Avrupa Birliği'nden Onay Alacak

Gelen son bilgilere göre, birçok ülkede yoğun olarak kullanılan Apple Pay uygulaması NFC özelliği için yakında bir zamanda Avrupa Birliği'nden resmi onay alacak. Bu kararla birlikte Avrupa'da oldukça yaygınlaşması beklenen ödeme yönteminin, böylelikle kısa bir süre içinde bünyesine yüz binlerce yeni kullanıcı katabileceği düşünülüyor.

Olay yaratan iOS 17.4 güncellemesi ile birlikte gündeme gelen NFC konusunun, AB Komisyonu'nun yoğun incelemesinden başarılı şekilde geçmesi bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Apple Pay, NFC özelliğini Avrupa ülkelerine açıyor

Apple'ın Avrupa Birliği'nin getirdiği son düzenlemeler kapsamında üçüncü kişilerin kullanımına sunduğu NFC çipleri, böylece zaman içinde çok daha popüler bir hale gelecek. Direkt olarak iPhone üzerinden yapılan ve ödeme sürecini oldukça kolaylaştıran Apple Pay, dünya üzerinde birçok kullanıcının hayatını değiştirmiş durumda. Fakat AB'nin aldığı karardan sonra iPhone telefonlardan başka ödeme uygulamaları da artık serbestçe kullanılabilecek.

Apple yönetimi ödeme uygulamaları için büyük bir özgürlük sunduğunu iddia etse de, uygulamalarını resmi olarak yayınlamak isteyen geliştiriciler halen Apple'dan birçok detaylı yetki ve izin almak zorunda kalıyor. Bu durum yakın zamanda değişmeyecek gibi görünse de, şirketin üçüncü partilere kapılarını yavaş da olsa açmaya başlaması teknoloji sektöründe oldukça olumlu karşılanıyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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