Apple, macOS Sonoma, tvOS 17 ve watchOS 10'un üçüncü beta sürümlerini piyasaya sürdü

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarının merakla beklediği macOS Sonoma, tvOS 17 ve watchOS 10'un üçüncü herkese açık beta sürümlerini piyasaya sürdü. Bu sürümler, Apple'ın ürün yelpazesini daha da ileriye taşımayı amaçlayan bir dizi yenilik ve geliştirmeyi beraberinde getiriyor. İşte detaylar

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarının merakla beklediği macOS Sonoma, tvOS 17 ve watchOS 10'un üçüncü herkese açık beta sürümlerini piyasaya sürdü. Bu sürümler, Apple'ın ürün yelpazesini daha da ileriye taşımayı amaçlayan bir dizi yenilik ve geliştirmeyi beraberinde getiriyor. İşte detaylar

macOS Sonoma'nın üçüncü beta sürümü, tasarımsal yenilikler isteyenleri ve oyuncuları mutlu edecek!

macOS Sonoma; yeni ekran koruyucular ve iş verimliliğini arttırmaya yönelik yeni widget yapıları gibi önemli tasarımsal ve işlevsel değişikliklerle birlikte geliyor. Bununla birlikte, oyun performansını iyileştirmek adına "Oyun Modu" isimli özel bir mod geliştirilerek oyuncular için önemli bir gelişme kaydedildi.

Oyun modu, sistem kaynaklarını daha etkin bir şekilde kontrol ederek oyun performansını mümkün olan en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor. Şu an için tercih edilen bir oyun bilgisayarı konumunda olmayan mac cihazlarının bu özellik ile birlikte nasıl bir boyuta taşınabileceği ise merak edilen önemli detaylar arasında.

Yayımlanan üçüncü herkese açık beta sürümüne dahil edilen işletim sistemleri arasında yer alan watchOS 10 ile Apple Watch deneyiminin üst düzeye taşınması hedefleniyor. Bu sürümle birlikte hem tasarım hem de yazılım tarafında önemli değişikliklere gidildi.

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Apple, watchOS 10 sürümüyle birlikte yazılımlarının daha büyük bir ekranda daha işlevsel bir şekilde çalışmasını sağladı. Bu sebeple değişikliğe gidilen widget kısımları ve uygulamalar menüsü, daha kullanıcı dostu bir yapıya taşındı.

Apple'ın yeni güncellemesi ile birlikte tvOS 17'nin üçüncü açık beta sürümü kullanıcılara sunuldu. Bu sürümde, yeni ekran koruyucular ve araçlar eklendi. Bunun yanı sıra; kaybolan Apple TV kumandasının bulunmasını ve FaceTime görüşmelerinin yapılabilmesini sağlamak gibi önemli yenilikler getirildi.

Peki, sizler yayımlanan yeni güncellemeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni özellikler, beklenildiği kadar verimli olacak mı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz