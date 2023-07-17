Apple, M3 Çipli İlk Mac Cihazlarını Ekim'de Tanıtabilir

Apple, bilgisayar sektöründeki payını büyütmek için M3 çipli Mac modellerini Ekim ayında tanıtabilir. Bloomberg analisti Mark Gurman'a göre, yeni iMac, MacBook Air ve MacBook Pro modelleri M3 işlemciden güç alacak. Bu lansmanın, iPhone 15 etkinliğinin hemen ardından gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

Apple, bilgisayar sektöründeki payını büyütecek adımlar atıyor. M3 çipli ilk Mac cihazlarını Ekim gibi erken bir tarihte görücüye çıkarmayı planlıyor. Bu lansmanın, iPhone 15 etkinliğinde hemen sonra yapılabileceği iddia ediliyor.

M3 çipli iMac, MacBook Air ve MacBook Pro Ekim'de tanıtılabilir

Bloomberg analisti Mark Gurman'a göre, Apple'ın M3 işlemciden gücünü alan Mac modelleri Ekim ayında görücüye çıkacak. Apple'ın Eylül ayındaki iPhone etkinliğinin ardından yeni bir Mac serisini tanıtmaya odaklanan başka bir ürün lansmanı planladığı iddia edildi.

MacBook Pro ve Mac Studio'nun Ekim ayında piyasaya sürülmesi pek olası görünmüyor. Ancak bir sonraki iMac, 13 inç MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro'nun M3 çipinden gücünü alan ilk modeller olacağı düşünülüyor.

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Mart ayında, Apple'ın M3 işlemcisine sahip iki yeni iMac modeli için geliştirme aşamasında olduğunu bildirmiştik. M3 çipi, M2 serisine kıyasla CPU ve GPU performansında önemli bir artış sunacak. Çekirdek konusunda büyük bir güncelleme üzerinde çalışmayan Apple, TSMC'nin 3nm sürecini kullanacak.

Yakın zamanda ortaya çıkan bir detayda, Apple'ın 32-40 inçlik iMac modelleri üzerinde çalıştığı belirtildi. Ancak bu modelin en erken 2024'ün sonlarına kadar gelmeyeceğini de belirtmek gerekiyor.

Şimdilik 24 inç ve M1 işlemcili iMac, Apple tarafından satılan tek hepsi bir arada diyebileceğimiz bilgisayar. M1 çipli mevcut model Nisan 2021'de piyasaya sürüldü ve Gurman, M3 çipli güncellenmiş modelin Ekim'de tanıtılmasını bekliyor.

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