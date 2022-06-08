Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu - Haberler

Apple'ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) genellikle yazılım ve uygulamalarla ilgilidir, ancak şirketin bazı harika donanım duyuruları da yaptığı biliniyor.

Apple, WWDC 2022 etkinliğini 6 haziran tarihinde başlattı ve 10 haziran'a kadar süreceği bildirildi.

Bu yıl Apple, yeni M2 çipini ve bundan güç alacak iki MacBook'u tanıttı: Bu cihazların, MacBook Air ve MacBook Pro olacağı bildirildi.

Yeni MacBook Air, yeni bir tasarıma, 13,6 inç Liquid Retina ekrana, 1080p HD kameraya sahip ve aynı zamanda MagSafe şarjının geri dönüşünü işaret ediyor.

Apple, M2 Çip Destekli Yeni MacBook Air'i Duyurdu

Yeniden tasarlanan MacBook Air, dört hoparlörlü bir ses sistemine sahip ve 18 saate kadar pil ömrü vaat ediyor.

MacBook Air adlı cihaz da dört renkte (Gümüş, Uzay Grisi, Gece yarısı ve Yıldız Işığı) olarak satışa sunulacak.

MacBook Pro, 24 GB'a kadar birleşik belleğe, ProRes hızlandırmasına, 20 saate kadar pil ömrüne sahiptir.

Apple'ın Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, "Yeni M2 çipimizi dünyanın en popüler iki dizüstü bilgisayarına, MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro'ya getirmekten dolayı çok heyecanlıyız" dedi.

M2 etrafında tamamen yeniden tasarlanan MacBook Air, daha büyük bir ekran, daha iyi kamera ve tüm gün süren pil ömrüyle daha ince, daha hafif ve daha hızlı olacağı bildirildi.

Fansız MacBook Air, 11,3 mm ölçülerinde ve yalnızca 1,22 kg ağırlığındadır ve tamamen alüminyum bir yekpare gövdeye sahiptir. MagSafe ile birlikte MacBook Air'de iki Thunderbolt bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi, Touch ID'li Magic Keyboard ve Force Touch izleme dörtgeni bulunur.

Apple'ın yeni MacBook Air adlı dizüstü bilgisayarı 1.199 $ + Vergiler olarak piyasaya sürülecek. MacBook Air, önümüzdeki aydan itibaren tüm kullanıcılar için aktif olacak.

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