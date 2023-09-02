Apple, iPhone 14 ile Uydu Bağlantısı Üzerinden Acil SOS Bildirim Desteği Kazandı

Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte uydu bağlantısı üzerinden acil SOS bildirim desteği kazandı. Kullanıcılar, hücresel verinin çekmediği bölgelerde uyduya bağlanarak acil servislere konum bildiriminde bulunabiliyor. Yeni bir raporda ise SpaceX'in Apple için yeni uyduları uzaya göndermeye hazır olduğu aktarıldı.

Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte uydu bağlantısı üzerinden acil SOS bildirim desteği kazandı. Kullanıcılar, hücresel verinin çekmediği bölgelerde uyduya bağlanarak acil servislere konum bildiriminde bulunabiliyor. Yeni bir raporda ise SpaceX'in Apple için yeni uyduları uzaya göndermeye hazır olduğu aktarıldı.

SpaceX, iPhone SOS bağlantısı için yeni uydular gönderiyor

ABD'de görülen yeni bir dosyalama, Apple'ın uydu ortağı Globalstar ve SpaceX arasındaki ortaklığı ortaya koydu. Globalstar'ın iPhone 14 modellerindeki uydu üzerinden acil SOS özelliğini genişletmek istediği bildirildi. Buna göre yeni uydular için SpaceX'e 64 milyon dolar ödeyecek.

Globalstar, ağ kapasitesinin yüzde 85'ini Apple'a tahsis ederek şirkete geniş bir ağ imkanı sağladı. SpaceX'e yapılacak 64 milyon dolarlık ödeme ise uydular fırlatıldıkça 2023 ve 2025 yılları arasında yapılacak ve ağı daha da büyütecek.

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Apple ilk olarak geçtiğimiz yıl iPhone 14 modellerinin WiFi veya hücresel veri alanı dışındayken acil servislerle iletişim kurmasına olanak tanıyan uydu üzerinden acil SOS özelliğini görücüye çıkardı. Özellik şu anda ABD, Kanada, Avrupa'nın bazı bölgeleri ve Avustralya'da kullanılabiliyor.

Globalstar daha önce uydu ekipmanlarına 327 milyon dolar harcadı ve Apple'dan 252 milyon dolarlık bir kredi aldı. Uydu üzerinden SOS desteği şu anda ücretsiz. Ancak uydu ağının genişlemesi ve daha fazla kullanıcıya açılmasıyla birlikte Apple'ın kullanıcılardan hizmet bedeli talep etmesi bekleniyor.

Öte yandan Google'ın da Android için benzer bir özellik üzerinde çalıştığını hatırlatalım. Hatta Google'ın Garmin ile anlaştığı ortaya çıktı. Bu ortaklık, Google Mesajlar ile uydu bağlantısı desteğinin 150'den fazla ülkede kullanıma açılabileceğini gösteriyor.

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