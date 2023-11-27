Apple, iOS 17 ile birlikte NameDrop özelliğini devreye aldı

Apple, iOS 17 ile birlikte NameDrop isimli bir özelliği devreye aldı. AirDrop'a benzer şekilde çalışan bu özellik, kullanıcıların saniyeler içerisinde kişileri aktarmasına olanak tanıyor. Ancak ABD'de birçok polis departmanı, NameDrop'un çocukların güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.

Apple, iOS 17 ile birlikte NameDrop isimli bir özelliği devreye aldı. AirDrop'a benzer şekilde çalışan bu özellik, kullanıcıların saniyeler içerisinde kişileri aktarmasına olanak tanıyor. Ancak ABD'de birçok polis departmanı, NameDrop'un çocukların güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.

iPhone NameDrop tehlikeli mi?

iOS 17.1 güncellemesinden sonra etkinleştirilen NameDrop, kullanıcıların telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve fotoğrafları Apple cihazları arasında paylaşmalarına olanak tanıyor. Özellik, cihaz ekranlarını yaklaştırıp birbirine dokundurarak çalışıyor.

Fakat bu özellikle birlikte 18 yaş altındaki birçok çocuğun tehlikeye girdiği düşünülüyor. Polisler, özellikle yabancıların çocuklara çok kolay numara alıp verebileceğini söylüyor. Bundan dolayı ebeveynleri, NameDrop özelliğini devre dışı bırakmaya çağırdı.

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ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı bir polis departmanı ise uyarıyı sosyal medya üzerinden yaptı. Bazı ebeveynler ise çocuklarının cihazlarını güncelledikten sonra NameDrop'tan haberdar olmadıklarını belirtti. Ancak tüm ebeveynler, bu özelliğin risk oluşturduğunu düşünmüyor.

Apple ayrıca bu özelliğin iki aşamalı doğrulama içerdiğini söylüyor. Yani iki iPhone ile NameDrop yapılırken, her iki tarafın da aktif şekilde doğrulamada bulunması gerekiyor. Polis departmanları ise Apple ile aynı fikirde değil.

Benzer bir tehlikenin aslında AirDrop ile de yapılabileceğini söylemek mümkün. Ancak NameDrop'un kolay şekilde rehber alışverişine olanak sağlaması, çocukları yabancılara karşı savunmasız bırakıyor gibi görünüyor.

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