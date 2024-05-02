Apple, iOS 17.5 Beta 4 Güncellemesini Geliştiricilere Sundu

Geçtiğimiz aylarda Apple, iOS 17.4'ü kullanıcılarla buluşturdu. Tarihi bir güncelleme olarak görülen bu yükseltme, iPhone kullanıcılarına alternatif uygulama mağazaları, üçüncü taraf ödeme sistemleri ve alternatif tarayıcılar için kapı açtı.

Şu anda ise Apple, iOS 17.5 üzerinde çalışıyor. Nisan ayının başında ilk beta sürümünü geliştiriciler için yayınlayan şirket, şimdi ise iOS 17.5 Beta 4 sürümünü dağıtmaya başladı. Peki geliştiriciler için kullanıma sunulan bu güncelleme nasıl indirilir? İşte bilmeniz gerekenler…

iOS 17.5 Beta 4 nasıl indirilir?

Geliştiriciler için iOS 17.5 Beta 4 güncellemesinin notlarına baktığımızda AbleNet Hook+ Assistive switch MFi aksesuarının iPhone veya iPad'e kablolu şekilde bağlanamamasına yol açan hatanın çözüldüğünü görüyoruz. Bunun dışında göze çarpan bir değişiklik gözükmüyor.

Yeni güncellemeyi indirmek için öncelikle iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın. Akabinde Genel >Yazılım Güncelleme kısmına giriş yapın. iOS 17.5 Beta 4 adlı güncellemeyi indirin. Son olarak kurulumu başlatabilirsiniz.

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Geliştiriciler için sunulan güncellemeyi indirebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: İlk olarak iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

2. Adım: Genel >Yazılım Güncelleme bölümüne giriş yapın.

3. Adım: Yeni güncellemeyi indirin.

Eğer geliştirici olarak kayıtlı değilseniz yeni bir güncelleme görünmeyecektir.

4. Adım: Güncelleme indikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

Apple, geçtiğimiz haftalarda ise iOS 17.5 Beta 3 güncellemesini yayınlamıştı. Bu sürüm de bazı hataları çözüme kavuşturmuştu. Teknoloji devinin kararlı iOS 17.5 güncellemesini ne zaman sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Önümüzdeki haftalarda yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.

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