Apple'ın ne kadar para kazandığı belli oldu!

Geçtiğimiz ay iPhone 14 serisini kullanıcıların beğenisine sunan Apple, 2022 itibariyle dünyanın en zengin şirketleri arasında başı çekiyor. Tabii bu noktada merak edilen konuların başında teknoloji devinin ne kadar gelir ve kar elde ettiği geliyor. Neyse ki şirket bu verileri belirli dönemlerde açıklıyor ve kısa süre önce 2022 dördüncü çeyrek finansal raporu paylaşıldı.

Apple 2022 dördüncü çeyrekte ne kadar gelir ve kar elde etti?

Apple kısa bir süre önce bu yılın üçüncü takvim çeyreğine denk gelen ve 24 Eylül 2022'de sona eren mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre teknoloji devi, bu dönemde 90.1 milyar dolarlık gelir, 20.7 milyar dolar net ve seyreltilmiş hisse başına 1.29 dolar kar açıkladı.

Bu rakamlar bir yıla vurduğunda ise şirketin yüzde 8 artışla 394,3 milyar dolar gelir ve yüzde 9 artışla hisse başına 6.11 dolar kar söz konusu. Öte yandan Apple'ın 2022 mali yılının dördüncü çeyreğinde 42.63 milyar dolar iPhone, 11.51 milyar dolar Mac, 7.17 milyar dolar iPad, 9.65 milyar dolar giyilebilir ürünler, aksesuar ve ev ürünlerinden gelir elde ettiği belirtildi. Şirketin iPhone'lardan sonra kasasını en çok dolduran alan ise 19.19 milyar dolarla servisler oldu.

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İşte Apple için 2022 mali yılının dördüncü çeyreğinin tam dökümü:

iPhone: 42.63 milyar $ (Yıldan yıla yüzde 9.8 arttı)

Mac: 11,51 milyar $ (Yıldan yıla yüzde 25,4 arttı)

iPad: 7,17 milyar $ (Yıldan yıla yüzde 13,1 düştü)

Giyilebilir cihazlar, ev ve aksesuarlar: 9,65 milyar dolar (Yıldan yıla yüzde 9,8 arttı)

Servisler: 19.19 milyar $ (Yıldan yıla yüzde 5 arttı)

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