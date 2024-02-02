Apple 2026 yılında katlanabilir cihazını tanıtacak

iPhone Fold modelinin henüz 2-3 yıl boyunca piyasaya sürülmeyeceği düşünülüyor. Bu durum, Apple'ın önce iPad, daha sonra ise iPhone ile katlanabilir cihaz sektörüne adım atacağını gösteriyor.

PATENTİNİ 8 YIL ÖNCE ALDI

Apple, son dönemde katlanabilir ekran teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürmekte ve bu alanda çeşitli patentler almaktadır. 2016 yılında alınan bir patentin yanı sıra, bu yılın başlarında da katlanabilir ekran veya ekran panelini temsil eden bir patent aldı. Ayrıca, Apple'ın katlanabilir iPhone modelini tanımlayan bir başka patent başvurusu da bulunmaktadır.

Apple ayrıca, diğer teknoloji markalarının katlanabilir ekranlarla ilgili yaşanan "ekran çatlağı" veya "katlanma izi" gibi sorunları ortadan kaldıran bir patentin de sahibi. Bu patente göre, Apple'ın üreteceği katlanabilir ekranlarının en üst tabakası, katlanma izlerinin oluştuğu bölgeleri doldurarak çirkin görüntüyü engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.