Apple'ın Hindistan Foxconn fabrikası güvenlik ihlali nedeniyle kapatıldı

Apple'ın önemli üretim kanatlarından birisi olan Hindistan Foxconn fabrikası, sağlık açısından 'son derece tehlikeli' olarak tanımlanan güvenlik ihlali nedeniyle kapatıldı. Bu durum, iPhone 13 serisinin üretimini de etkiledi.

Teknoloji dünyasının en güçlü ismi Apple üretim hattının büyük bir kısmını Foxconn karşılıyor. Bilindiği üzere şirket, son yıllarda üretim yönünü Çin'den Hindistan'a çevirmek için büyük yatırımlar yaptı. Ancak bu süreçte bazen sorunlar yaşadı. 2021'de Hindistan'da yaşanan geçici kapanma gibi. Bugün detaylı rapor gün yüzüne çıktı.

Hindistan Foxconn fabrikası, "son derece tehlikeli" güvenlik ihlali nedeniyle kapatıldı

Apple'ın önemli üretim kanatlarından birisi olan Hindistan Foxconn fabrikası, 2021 yılında geçici olarak kapatıldı. Çalışanların isyanı, pandemi koşulları öne sürülerek ayrıntılı bir açıklama yapılmadan olay kapandı. O dönem yetkililer tarafından ortaya çıkarılan raporlar, gerçeği gözler önüne serdi.

Rapora göre Hindistan Foxconn fabrikası, sağlık açısından "son derece tehlikeli" olarak tanımlanan güvenlik ihlali nedeniyle kapatıldı. Öyle ki o dönem bu kapanma, iPhone 13 serisinin üretimini de büyük sekteye uğratmıştı. Raporda yer alan sorunlar şöyle sıralanıyor

Çalışanların yiyeceğinde solucan çıkması

Kadınlar için sifonlu tuvaleti olmayan kalabalık yatakhaneler (Bir yatakhanede 30'dan fazla kişi)

Suyu akmayan tuvaletler

Korucuyu ekipman sorunu (Güvenlik gözlükleri, kimyasallara dayanıklı eldivenler ve solunum maskelerindeki eksiklikler)

Havalandırma sistemi arızası ( Zehirli dumanların çalışma ortamına sızması

İşçi sağlığı açısından son derece tehlikeli lehimleme işlemi koşulları

İşçilere aşırı ışık ve kızılötesi radyasyondan koruyacak uygun gözlüklerin verilmemesi

77 adet otomatik makine ve pres makinelerinde 262 adet eksik koruma tespiti

iPhone devre kartlarında kullanılan endüstriyel fırının yetkili bir kişi tarafından test edilmemesi

F1 severler dikkat: Artık sadece Apple kullanıcıları izleyebilir!

O dönem Apple sözcüsü, bu başlıkları açıklamadan şu ifadelere yer vermişti;

Hükümetin denetiminde gündeme getirdiği her konuyu ele aldık ve önlemini aldık. Yaşanan olayların ardından Foxconn önemli iyileştirmelere yatırım yaptı. Bazen üç ayda bir, bazen de haftalık denetimler aracılığıyla Apple ve bağımsız denetçiler, sık ziyaretler ve çalışanlarla yapılan görüşmelerle tesisteki anlamlı iyileştirmeleri takip etti.