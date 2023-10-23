Apple'ın son aylarda sürpriz bir Mac lansmanına hazırlandığı söyleniyordu. Bu konuda son yorumu ise güvenilir bir kaynak yaptı. Bloomberg'den gelen detaylar, Apple'ın 24 inçlik bir iMac ve 13 inç MacBook Pro'nun Ekim'de tanıtacağını gösteriyor.

Apple'ın son aylarda sürpriz bir Mac lansmanına hazırlandığı söyleniyordu. Bu konuda son yorumu ise güvenilir bir kaynak yaptı. Bloomberg'den gelen detaylar, Apple'ın 24 inçlik bir iMac ve 13 inç MacBook Pro'nun Ekim'de tanıtacağını gösteriyor.

Apple'dan sürpriz 24 inç iMac ve 13 inç MacBook Pro

Apple analisti Mark Gurman'ın yeni raporuna göre teknoloji devi, 24 inç iMac'in tanıtılacağı bir lansman planlıyor. Gurman, Apple'ın 30 Ekim civarında "Mac merkezli bir etkinlik" planladığını duyduğunu iddia etti.

14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri Ocak ayında güncellendi, fakat 13 inç MacBook Pro bir yıldan daha süredir yenilenmedi. En önemlisi ise 24 inç iMac, 2021'in ortalarında M1 çip ile piyasaya sürüldüğünden beri yenilik görmedi. Bu da M3 çipli bir iMac ve 13 inç MacBook Pro'nun tanıtılabileceğini gösteriyor.

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Lansmanın ana odağı 24 inçlik yeni iMac modeli olacak. Öte yandan 13 inçlik MacBook Pro'nun üretimleri Kasım ayına kaydırıldı. Bu da lansmanla birlikte yeni stokların geleceğini gösteriyor. Ayrıca Apple, üç aylık kazanç raporunu Kasım'a erteledi. Yani hisse artışı içi Mac lansmanını bekliyor olabilir.

Gurman yeni çiple birlikte Apple'ın performans artışına önem vereceğini düşünüyor. Bununla birlikte dahili parçalar dışında büyük bir tasarım değişikliği beklemiyor.

Gurman'ın kaynakları doğruysa Apple'ın 30 Ekim'de sürpriz bir Mac lansmanı düzenleyebileceğini söyleyebiliriz. Hem aylık raporlar hem de üretimlerin ertelenmesi, bu etkinliğin olasılığını artırıyor.

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