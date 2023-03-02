Apple'dan pes kararı: Olaylı Apple Store kapandı!

Kuzey Karolina Charlotte'de Apple Store, kısa aralıklarla tamı tamına üç kere silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırılarda toplamda üç kişi yara aldı. Neyse ki saldırılardan dolayı hayatını kaybeden kimse olmadı. Apple, bugün kimseye haber vermeden Apple Store mağazasını kapattı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, olaylı Apple Store mağazasını sessiz sedasız kapattı

Apple'ın Charlotte'de bulunan mağazası, en yakını iki gün önce olmak üzere üç tane silahlı saldırıya uğradı. Diğer saldırılar, Aralık ayında ve Şubat ayında gerçekleşti. Bu saldırıların ilkinde yani Aralık ayında olanda iki kişi, Şubat ayında olanda ise bir kişi yaralandı. Son saldırıda ise kimse zarar gören kimse olmadı.

Northlake Alışveriş Merkezi'nde yer alan alışveriş mağazası, Apple tarafından sessiz sedasız kapatıldı. Apple mağazayı kapatmadan bir gün önce bile çalışanlarına ve müşterilerine bu konuda bir açıklama yapmadı.

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Kalıcı olarak kapatılan mağazadaki çalışanlar, işsiz kalmadı. Apple, çalışanlarını çevrim içi işler için görevlendirmeye devam etti. Yeni mağazanın açılmasıyla tekrardan eski görevlerine dönecekler.

Bloomberg tarafından gelen bilgilere göre mağaza başka nedenlerden dolayı uzun süre önce kapatılacaktı. Fakat bu saldırıların art arda gerçekleşmesi, sadece kapatılmasını hızlandırdı. Firma, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki yılın başlarında Charlotte bölgesinde açmayı planladığımız yeni bir mağazanın hazırlıkları için Apple Northlake'i 2 Mart'ta kapatacağız. Tüm ekip üyelerimiz Charlotte müşterilerimizi Apple SouthPark'ta ve Apple Store'da çevrim içi olarak desteklemeye devam edecek."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple olaylı Apple Storu'u kapatmakla haklı mı ve bu başka saldırıların önünü açar mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.