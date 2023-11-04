Apple, Çin'de iPhone 15 ile rekor kırdı

Apple CEO'su Tim Cook, Çin'deki iPhone satışlarının rekor kırdığını açıkladı. Huawei'nin büyümesine rağmen Apple, Çin'de en çok satan ilk beş akıllı telefon listesinin dördünü ele geçirdi.

Apple yatırımcıları geçtiğimiz dönemde Çin'deki iPhone satışlarından memnun olmadı. Huawei'nin Mate 60 gibi dikkat çeken cihazları, Çinli kullanıcıların yerel markalara dönmesini sağladı. Ancak Apple CEO'su Tim Cook, artan rekabete rağmen Çin'deki iPhone satışlarının rekor kırdığını iddia etti.

iPhone 15 satışları Huawei'ye rağmen rekor kırıyor

Apple CEO'su Tim Cook analistlerle yaptığı görüşmede, Temmuz-Eylül döneminde iPhone satışlarında rekor kazanç elde ettiğini açıkladı. Cook'ın verilerine göre Apple, Çin'de en çok satan ilk beş akıllı telefon listesinin dördünü ele geçirdi.

Araştırma tahminlerine göre, Çin'in akıllı telefon pazarı bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 daraldı. Ancak Apple'ın pazar payının artması gözlerden kaçmadı. Şirket ayrıca yılbaşı sezonunda iPhone satışlarının tavan yapmasını bekliyor.

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Bununla birlikte Huawei gibi rakiplerin hızla büyüdüğünü unutmamak lazım. Yeşil Robot'un haberine göre, Huawei'nin Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla göre yüzde 37 arttı. Bu da şirketin pazar payının yüzde 12,9'a ulaştığı anlamına geliyor.

Öte yandan Apple, Çin'deki Mac ve iPad satışlarının geçen çeyrekte yüzde 2,5 düştüğünü kabul etti. Ancak CEO Cook, kur dalgalanmalarının düzeltilmesinden sonra iPhone satışlarının arkasında olduğunu ifade etti.

Apple'ın Çin pazarındaki durumu şimdilik belirsizliğini koruyor. Huawei, Xiaomi ve Vivo gibi markaların baskısı altında kalan teknoloji devinin iPhone 15 ile satış rekorları kırdığını da unutmamak lazım.

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