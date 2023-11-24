Apple AirTag ile kaybolan valiz bulundu

Kanada'da iç hatlarda uçan bir kadının valizi kayboldu. Kadın, bavuluna yerleştirdiği AirTag sayesinde valizini Jamaika'da buldu. Ancak bavulun içinden eşyalar çalınmış ve kırılmıştı. Havayolu firması ise zararın ödenmesi konusunda henüz yanıt vermedi.

Genel olarak havalimanlarında kaybolan veya çalınan valiz vakaları nadir de olsa görülmekte. Bunlardan biri de Kanada iç hatlarda uçan bir kadının başına geldi. Talihsiz yolcu Kanada içerisindeki uçuşunu tamamlarken bavulu bir anda Jamaika'dan çıktı. Neyseki çantasına koyduğu bir AirTag bavulunu bulmasını sağladı. İşte detaylar…

Apple AirTag ülkelerarası kaybolan valizi buldu!

Kayıp ve çalınan eşyaları bulması ile ünlü olan AirTag yine bir vakayı daha çözdü. Kanada'da WestJet firması ile iç hatlar uçuşu gerçekleştirmek isteyen bir yolcunun valizi kayboldu. İçerisinde değerli eşyaları ve elbiseleri olan talihsiz kadın soluğu havayolu şirketinde aldı ve gerekli geri bildirimlerde bulundu. Fakat gelen cevap hiç beklediği gibi olmadı.

WestJet isimli havayoluna giden yolcu havayolu firmasına bavulunun kaybolduğu ile ilgili şikayette bulundu. Şirketten bir geri ödeme veya bavulunun bulunmasını bekleyen kadına havayolu firması kendilerinin bir hataları olmadığı cevabını aldı. Bavuluna bir AirTag yerleştirmiş olan yolcu hemen "Bul" uygulamasını kullanarak bavulunun nerede olduğuna baktı.

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Karşısına gelen bilgi ise oldukça şaşırtıcıydı. Bavulu Jamaika'da gözüküyordu. Konuyla ilgili şirketle iletişime geçen yolcu WestJet'e durumu bildirdi. Ancak firma yolcunun uçuşunu gerçekleştirdiği günde WestJet şirketi tarafından herhangi bir Jamaika seferi düzenlenmediğini ve bu sebeple bavullarının kendileri tarafından oraya gönderilmediğini bildirdi.

Araştırma ve şikayet bildirimlerine devam eden yolcu en sonunda olayın çözülmesini sağladı. Aynı gün içerisinde WestJet tarafından herhangi bir Jamaika seferi gerçekleştirilmemiş olsa da bahsi geçen gün aynı şirkete bağlı bir yan kuruluş olan Swoop Havayolları tarafından Jamaika seferi düzenlenmişti. Talihsiz kadının bavulu WestJet tarafından alınmış olsa da kargo bölümünde yaşanan bir aksaklık veya o bölümde yer alan kötü niyetli biri tarafından Jamaika uçağına verilmişti.

Aradan geçen 2 haftanın ardından kadın bavuluna ulaştı. Fakat bavulun içinden birçok eşya alınmıştı ve bavul kırılmıştı. Konuyla ilgili şirketle temasa geçen kadın zararının ödenmesini istedi ancak havayolu firmasından şu an için bir yanıt gelmedi. Olayı en başında da belirttiğimiz gibi bir Apple AirTag'in aydınlatmış olmasıysa ürünün basit ancak yararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.