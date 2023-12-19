Apple, AirPods Serisi İçin Heyecan Verici Yenilikler Planlıyor

Apple, 2024 yılında iki farklı modelde AirPods piyasaya sürecek. Yeni modeller, tasarımı yenilenen kulaklıklar, şarj kutuları ve bir USB-C portu ile gelecek. İlk kez aktif gürültü engelleme özelliği sunacak olan bir model, tüketicileri daha yüksek fiyatlı dördüncü nesil AirPods'u tercih etmeye teşvik edebilir. Ayrıca 2025 yılında üçüncü nesil AirPods Pro modeli de piyasaya sürülecek. Apple, kulaklıklarını işitme cihazı olarak kullanılmasını sağlayacak bir yazılım tabanlı özellik üzerinde çalışıyor.

Apple, popüler AirPods serisi için heyecan verici yenilikler planlıyor. Şirket 2024 yılında iki farklı modelde AirPods piyasaya sürecek. Bu yeni modeller, tasarımı yenilenen kulaklıklar, şarj kutuları ve bir USB-C portu ile gelecek.

Apple, AirPods serisine önemli yenilikler geliyor

İki yeni AirPods modelinden biri ilk kez aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle gelecek. Bu, şu anda AirPods Pro'ya özel bir özellik ve daha uygun fiyatlı bir modelde sunulması, tüketicileri daha yüksek fiyatlı dördüncü nesil AirPods'u tercih etmeye teşvik edebilir.

Apple ayrıca 2025 yılında üçüncü nesil AirPods Pro modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modelde tasarım, çip ve potansiyel olarak vücut sıcaklığı ve işitme testi sensörleri gibi sağlık özellikleri dahil olmak üzere bir dizi yenilik bizleri bekliyor.

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Diğer yandan, kulaküstü AirPods Max da 2024'te küçük bir güncelleme alacak. Şu anki Lightning portu USB-C ile değiştirilerek daha güncel hale getirilecek ve muhtemelen yeni renk seçenekleri ile karşılaşacağız.

Apple'ın AirPods için bir başka devrim niteliğinde adım da planladığını söylebilirim. Şirket, kulaklıklarını işitme cihazı olarak kullanılmasını sağlayacak yazılım tabanlı bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik 2024 yılında kullanıma sunulabilir ve Apple'ı 5,9 milyar dolarlık küresel işitme cihazı pazarına güçlü bir giriş yapmasını katkı sağlayabilir.

Apple'ın 2024 yılında AirPods serisi için oldukça heyecan verici planları var. Daha fazla model, USB-C portu, aktif gürültü engelleme, yenilenen tasarım gibi özellikler ve hatta işitme cihazı fonksiyonu ile Apple, kablosuz kulaklık pazarında rekabetini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

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