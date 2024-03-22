Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından antitröst davasıyla karşı karşıya

Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan önemli bir antitröst davasıyla karşı karşıya. iPhone üreticisi, iPhone ile tekel oluşturmakla suçlanıyor. Şimdi ise diğer Apple cihazları da dahil edildi, özellikle de Android desteği olmayan Apple Watch.

ABD'den dava: Apple Watch'un neden Android desteği yok?

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'a göre, Apple Watch'ın iPhone dışındaki cihazlarla kullanımını zorlaştıran zorluklar bulunuyor. Ancak, Apple'ın aslında Android desteği eklemek için üç yıl harcadığı ortaya çıktı.

Şirket, bunun gerçekleşmemesinin nedeni olarak "teknik sınırlamaları" gösterdi. Adalet Bakanlığı ve 17 eyalet ve bölge savcısı, Apple'ın akıllı telefon pazarını tekelleştirdiğini iddia ediyor.

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Apple'ın antitröst yasalarını ihlal eden ticari uygulamalarına örnek olarak, App Store'un yüzde 30 komisyon ücreti, Android kullanıcılarına gönderilen "korkutucu yeşil baloncuklu" iMessage metinleri ve Apple Wallet kullanırken kişisel bilgilerin paylaşılması gösteriliyor.

Apple, bu davayı hem gerçekler hem de hukuk açısından yanlış olarak nitelendirerek yanıt verdi. AB'de ise Apple, cihazlarını USB-C destekli yapma ve Apple cihazlarında üçüncü taraf uygulama mağazalarına destek ekleme gibi düzenlemelere tabi tutuldu.

Apple Watch'a Android desteği eklenmese de, Google bu durumu kendi giyilebilir teknoloji ürünleriyle en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Google, Pixel Watch 2 ve Fitbit cihazlarında sağlık ve fitness tavsiyeleri sunmak için yapay zeka kullanıyor.

Apple'ın Android desteği ile uyumlu hale getirme çabalarının başarısız olması ve sonrasında gelen antitröst davaları, teknoloji dünyasında büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Bu durum, hem Apple'ın pazar stratejileri hem de akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji endüstrilerinin rekabet koşulları üzerine yoğun bir incelemeye yol açıyor.

Apple'ın bu zorluklarla nasıl başa çıkacağı ve rakip firmaların bu durumu nasıl değerlendireceği, hem tüketiciler hem de sektör profesyonelleri için dikkatle izlenmesi gereken önemli konular arasında. Bu gelişmeler, teknoloji firmalarının rekabet politikaları ve kullanıcı deneyimleri üzerindeki etkileri açısından, sektördeki geleceği şekillendirme potansiyeline sahip.

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