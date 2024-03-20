Apple, 2024 için uygun fiyatlı AirPods modeli planlıyor

Kablosuz kulaklık denince akla gelen ilk markalardan biri Apple oluyor. İlk AirPods modeli ile birlikte "beyaz kutudaki şirinlerin fön makinesi" trendini yakalayan marka kablosuz kulaklık kullanımını geniş kitlelere yaydı. 2024 yılında çıkması beklenen uygun fiyatlı AirPods modeli ile ilgili yeni bilgiler geliyor. Ancak Pro için kötü haber yolda. İşte detaylar…

Uygun fiyatlı AirPods modeli geliyor! 2024 için Pro maalesef planlarda yok

Bloomberg tarafından paylaşılan yeni rapora göre Apple AirPods ailesine yeni modeller katılıyor. Şirinlerin fön makinesi olarak mizahi ada sahip olan kulaklıklar için "uygun fiyatlı yeni bir model" söylentileri ortaya çıktı. Buna göre Apple, yüksek maliyetli AirPods modellerinin yanında bir de uygun fiyatlı bir modele yer verecek ve müşteri potansiyelini arttıracak.

Raporda açıklanan verilere göre piyasaya sürülmesi beklenen iki yeni modelin kodları belli oldu. B768E ve B768M olarak kod isimleri belirlenen iki yeni model ilk ipuçlarını verdi. B768E kod isimli model sonundaki E harfi ile bizlere giriş seviyesi olacağını belirtiyor. Yani bu kulaklık uygun fiyatlı olarak piyasaya sürülecek ve müşteri kitlesini arttıracak.

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B768M isimli kulaklık ise orta seviye olarak belirtilen ve beklenen yeni AirPods 4 modeli olacak. Bilgilere göre her iki model de güncellenmiş bir tasarıma, iPhone'lar ile daha iyi bir bağlantıya ve şarj kutusunda bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. Giriş seviyesi modelde "gürültü engelleme" özelliği olmayacak. Ancak M kodlu modelde AirPods Pro modellerinde gördüğümüz bu özellik yer alacak.

Konu yeni AirPods Pro modeline geldiğindeyse maalesef bir cevap alamıyoruz. Zira Pro modeli için bir açıklama yok. Bu da yeni modelin 2024 içerisinde tanıtılmayacağını bize gösteriyor. Peki siz uygun fiyatlı yeni AirPods modeli hakkında ne düşünüyorsunuz?