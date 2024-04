App Store'da Hata: Uygulamaların Milyonlarca Dolar Kazandığı Söyleniyor

App Store uzun zamandır yüksek komisyon oranlarıyla eleştiriliyor. Ancak binlerce geliştiricinin de yüksek meblağlar kazandığı bir mağaza olmasıyla öne çıkıyor. Apple'ın App Store için sunduğu bir hizmette bulunan hata, bazı geliştiricilerin milyoner olmasıyla sonuçlandı.

App Store hatası, uygulamaların milyonlarca dolar kazandığını söylüyor

Bazı iOS geliştiricileri, App Store'daki uygulama kazançları panosunda büyük bir hata olduğunu keşfetti. Hafta sonu boyunca yapılan paylaşımlar, bazı uygulama sahiplerinin gelirlerinin milyon dolar seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

App Store Connect'te büyük bir hata olduğu fark edildi. Apple'ın geliştiricilere yönelik sunduğu bu hizmet; App Store'daki uygulamalardan elde edilen indirme, satış ve gelir gibi ölçümleri takip etme fırsatı sunuyor. Ancak platform, gelir verilerinin yanlış görüntülenmesine neden olan bir hata yüzünden karışıklığa yol açtı.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre bazı geliştiriciler, kazançlarının 24 saatlik süre içerisinde yüzde 999'un üzerinde arttığını gördü. Gelir artışlarının, ani yükselişleri açıklayabilecek herhangi bir promosyon veya etkinlik olmaksızın tuhaf saatlerde yaşandığı belirtildi.

Anormal seviyedeki yüksek kazanç artışlarının hata olduğu dile getirildi. Rakamlar, uygulamaların yalnızca birkaç saat içinde milyonlarca dolar kazandığını gösteriyordu. Doğal olarak çoğu geliştirici gerçek olamayacak kadar bu rakamlara şüpheyle yaklaştı.

How 47 million $ (47.000.000$) look inside App Store Connect. Obviously a mistake in display but definitely it looks nice?? #Apple #app #appstore pic.twitter.com/8fhUrszKOu — nan ma (@nanma90441733) April 11, 2024

Apple ise App Store Connect'te hata olduğunu kabul etti. Bazı uygulamaların gelir hesaplamasında sorun oluştuğunu ve geliştiricilere yanlış rakamlar gösterildiği belirtildi. Şirket, yanıltıcı gelir raporlamasına neden olan hatayı gidermek için çalıştığını da ifade etti.