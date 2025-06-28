Antarktika'da Kalıcı Türk Bilim Üssü Kuruluyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antarktika'da Kalıcı Türk Bilim Üssü kurulacağını açıkladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antarktika Antlaşması 47'nci Danışma Toplantıları marjında antlaşmaya taraf danışman ülkeler heyet başkanlarını Milano Başkonsolosluğumuzda ağırladık. Türkiye'nin Antarktika'ya ilişkin politika ve taahhütlerini, kutup bölgelerine yönelik seferlerimizi, bilimsel hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşmak için sahip olduğumuz yol haritasını katılımcılarla paylaştık. Ülkemizin 30 yıldır taraf olduğu Antarktika Antlaşması kapsamında danışman üye ülke olma hedefimize en kısa sürede ulaşacağız" dedi.

2017'den bu yana Antarktika'ya 9, Arktik'e 4 ulusal bilim seferi düzenlediklerini kaydeden Kacır, "200'den fazla araştırmacımız bu seferlere katıldı. Antarktika'da kalıcı Türk Bilim Üssü kuracağız. Barışçıl bilimsel faaliyetlere, çevresel sorumluluğa ve çok taraflı iş birliğine azami katkı sunmayı sürdürecek, Türkiye'nin kutuplardaki geleceğini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.