Antalya’nın ev sahipliği yapacağı Uzay Kongresi’ne 35 bin kişinin katılması bekleniyor

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında yürütülecek organizasyon çalışmaları ve alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında yürütülecek hazırlıklara ve alınacak tedbirlere değindi.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez eşlik etti.

"35 bin kişinin katılımı bekleniyor"

77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 5-9 Ekim tarihlerinde NEST Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini hatırlatan Vali Hulusi Şahin, "77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne, 82 ülkeden 604 üye organizasyonla birlikte devlet adamları, bürokratlar, üniversite temsilcileri, STK'lar, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan 35 bin kişinin katılması bekleniyor" dedi.

"Misafirlerimiz için sosyal geziler planladık"

Zirvenin resmi açılışının 5 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini açıklayan Vali Şahin, kongre kapsamında kente gelecek astronotlar için TÜBİTAK Gözlem Evi, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü başta olmak üzere Karacaören, Sagalassos, İnsuyu, Aspendos, Düden Şelalesi, Kaleiçi, Perge, Side Antik Kenti, Köprülü Kanyon, Demre-Mira-Kekova, Kaş-Patara ve Land Of Legends rotalarında sosyal geziler planlandığını belirtti.

"Güvenlik güçlerimiz çalışmaları hassasiyetle takip ediyor"

Toplantıda, dev organizasyonun huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla toplam bin 070 personelin görevlendirildiği bilgisi paylaşan Vali Şahin, "Saha ekiplerinin yanı sıra Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, İstihbarat, Güvenlik, Asayiş şubeleri ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü yürütülen çalışmaları büyük bir hassasiyetle takip ediyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı