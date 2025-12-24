Ankara'da düşen "Uçan tank" Falcon 50, dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor
Ankara'da yaşanan uçak kazasının ardından gözler, düşen jet Dassault Falcon 50'nin eknik özelliklerine çevrildi. Fransız Dassault Aviation tarafından üretilen ve iş dünyasında sıkça tercih edilen Falcon 50, 3 motorlu yapısı, uzun menzili ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Havacılık camiasında sıkça "uçan tank" olarak anılan jet, sağlam gövdesi ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor.
- Dassault Falcon 50 iş jeti, 3 adet Garrett TFE731 turbofan motoru ile çalışır ve maksimum 15.000 metre irtifaya çıkabilir.
- Falcon 50'nin azami hızı 880 km/saat, seyir hızı 797 km/saat ve tam depo ile menzili 6.480 kilometredir.
- Falcon 50, 18,52 metre uzunluğunda, 18,86 metre kanat açıklığına sahiptir ve VIP konfigürasyonda 9 yolcu taşıyabilir.
Haymana'da düşen ve içinde bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad dahil 5 kişinin hayatını kaybettiği özel jetin ardından gözler, kazaya karışan Dassault Falcon 50'nin teknik özelliklerine çevrildi. Havacılık camiasında "uçan tank" olarak bilinen bu iş jeti, 3 motorlu yapısı, uzun menzili ve sağlam gövdesi ile dikkat çekiyor.
3 MOTORU YÜKSEK İRTİFA PERFORMANSI SAĞLIYOR
Falcon 50, 3 adet Garrett TFE731-3-1C turbofan motoru ile çalışıyor. Bu üç motor, uçağa hem ekstra güvenlik hem de yüksek irtifa performansı sağlıyor.
HIZ VE MENZİL
Azami Hız: 880 km/saat
Seyir Hızı: 797 km/saat
Menzil: Tam depo ile 6.480 kilometre (3.500 deniz mili)
İrtifa: Maksimum 15.000 metre (49.000 feet)
Boyutlar ve Kapasite
Uzunluk: 18,52 metre
Kanat Açıklığı: 18,86 metre
Yolcu Kapasitesi: VIP konfigürasyonda 9 yolcu (+2 pilot)
Motor: 3 adet Garrett TFE731 turbofan
Azami Kalkış Ağırlığı: 18.500 kilogram
50 YILDIR GÖKLERDE
7 Kasım 1976'de ilk uçuşunu yapan Fransız Dassault Aviation firması tarafından üretilen Falcon 50, özellikle okyanus aşırı uçuş kabiliyeti, üç motorlu güvenliği ve sağlam yapısıyla, uzun menzilli iş uçuşlarında ve kritik görevlerde tercih ediliyor. Bu özellikleri sebebiyle havacılık dünyasında "uçan tank" olarak tanınıyor.