Ankara'da düşen 'Uçan tank' Falcon 50, dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor

Haymana'da düşen ve içinde bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad dahil 5 kişinin hayatını kaybettiği özel jetin ardından gözler, kazaya karışan Dassault Falcon 50'nin teknik özelliklerine çevrildi. Havacılık camiasında "uçan tank" olarak bilinen bu iş jeti, 3 motorlu yapısı, uzun menzili ve sağlam gövdesi ile dikkat çekiyor.

3 MOTORU YÜKSEK İRTİFA PERFORMANSI SAĞLIYOR

Falcon 50, 3 adet Garrett TFE731-3-1C turbofan motoru ile çalışıyor. Bu üç motor, uçağa hem ekstra güvenlik hem de yüksek irtifa performansı sağlıyor.

HIZ VE MENZİL

Azami Hız: 880 km/saat

Seyir Hızı: 797 km/saat

Menzil: Tam depo ile 6.480 kilometre (3.500 deniz mili)

İrtifa: Maksimum 15.000 metre (49.000 feet)

Boyutlar ve Kapasite

Uzunluk: 18,52 metre

Kanat Açıklığı: 18,86 metre

Yolcu Kapasitesi: VIP konfigürasyonda 9 yolcu (+2 pilot)

Motor: 3 adet Garrett TFE731 turbofan

Azami Kalkış Ağırlığı: 18.500 kilogram

50 YILDIR GÖKLERDE

7 Kasım 1976'de ilk uçuşunu yapan Fransız Dassault Aviation firması tarafından üretilen Falcon 50, özellikle okyanus aşırı uçuş kabiliyeti, üç motorlu güvenliği ve sağlam yapısıyla, uzun menzilli iş uçuşlarında ve kritik görevlerde tercih ediliyor. Bu özellikleri sebebiyle havacılık dünyasında "uçan tank" olarak tanınıyor.