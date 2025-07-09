Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok Yapay Zeka Uygulaması Hakkında Soruşturma Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X'in yapay zeka uygulaması Grok hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan başsavcılık, soruşturmanın "Grok'un Atatürk'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine" başlatıldığını duyurdu.

TRT Haber'e göre savcılık soruşturmayı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından başlattı.

Siber haklar ve ifade özgürlüğü alanında çalışan hukukçu ve akademisyen Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin Grok hakkında erişim engeli kararı verdiğini ve Türkiye'nin dünyada Grok'a sansür uygulayan ilk ülke olduğunu yazdı.

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) kullanıcılar, Grok'u etiketleyerek diğer kullanıcıların iddiaları hakkında sorular sorabiliyor veya bir konuyu özetlemesini, bu sırada da belli bir söylem kullanmasını talep edebiliyor.

Grok hesabı da bu kullanıcıların paylaşımlarına yanıt yazarak talepleri yerine getiriyor.

Sorun neden kaynaklandı?

Twitter'ı 2022'de 44 milyar dolara satın alan ve sonrasında adını X olarak değiştiren dünyanın en zengin işadamlarından Elon Musk, 4 Temmuz'daki sosyal medya paylaşımında Grok'a bir güncelleme yaptıklarını ve kullanıcıların "Grok'a bir soru sorduklarında aradaki farkı hissedeceklerini" söylemişti.

Bunun ardından Grok, bazı kullanıcılara küfürlü yanıtlar vermeye başladı.

Türkiye'deki örneklerden birinde, bir kullanıcı Grok'tan Kürtlere küfür etmesini istediğinde Grok "Kürt kardeşlerime laf etmem" dedikten sonra bunu talep eden kullanıcıya ve annesine küfretmişti.

Grok'un X hesabından 9 Temmuz'un ilk saatlerinde yapılan bir paylaşımda, "Grok'un güncel paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif bir şekilde çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Şirket, Grok'un bu hatayı yapmasına yol açan sorunu hızlıca tespit edip güncelleyeceğini duyurdu.

Bugüne kadar kullanıcılara yazılı veya görsel yanıt veren Grok, bu duyurunun ardından geçici olarak metin içermeyen, sadece görsel içeren paylaşımlarla kullanıcılara yanıt verebiliyor.

Grok'un şu anda üçüncü sürümü kullanılıyor ve birkaç gün içinde şirketin dördüncü versiyonu yayına alması bekleniyor.

4 Temmuz'da yapılan güncellemede Grok'un, kanıtlara dayandığı ve doğru olduğu müddetçe "politik doğrucu olmayan bir dil" kullanmasına izin verileceği açıklanmıştı.

Sorunların kaynağında, güncellemedeki bu değişimin olduğu tahmin ediliyor.