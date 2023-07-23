İnsanlar günlük hayatta artık ailesinden bile çok akıllı telefonlarıyla haşır neşir olmaya başladı. Kimi işinden dolayı kimi de sadece canı istediği için akıllı telefonlarda akıl almaz ekran süreleri alıyor. Bu da haliyle çokça kullanılan telefonun batarya ömrünü kısaltıyor. İnsanlar da bataryalarının ne durumda olduğunu kontrol etme ihtiyacı duyuyor. İşte Android cihazlarda pil sağlığını kontrol etme yöntemleri!

İnsanlar günlük hayatta artık ailesinden bile çok akıllı telefonlarıyla haşır neşir olmaya başladı. Kimi işinden dolayı kimi de sadece canı istediği için akıllı telefonlarda akıl almaz ekran süreleri alıyor. Bu da haliyle çokça kullanılan telefonun batarya ömrünü kısaltıyor. İnsanlar da bataryalarının ne durumda olduğunu kontrol etme ihtiyacı duyuyor. İşte Android cihazlarda pil sağlığını kontrol etme yöntemleri!

Android cihazlarda pil sağlığını kontrol etme

iPhone cihazlarda pil sağlığı ayarlar kısmından rahatça kontrol edilebilir. Ancak Android cihazlarda böyle kolay bir seçenek yok. Aşağıda yazılan tüm maddeler, telefonunuzun pilinin genel sağlığını analiz etmenize yardımcı olur. Dolayısıyla, Android akıllı telefonunuzun pil sağlığını kontrol etmekle ilgileniyorsanız, doğru yerdesiniz. En bilinen yöntemleri aşağıda sıraladık.

AccuBattery ile pil sağlığını kontrol etme

Öncelikle Android akıllı telefonunuza "AccuBattery"'yi indirin ve kurun.

İndirdikten sonra uygulamayı açın ve öğretici kısmı atlayın.

Ardından size şarj döngüleri hakkında bilgi veren uygulamanın ana arayüzünü göreceksiniz.

Ayrıca aşağıdaki "discharging" (boşalma) sekmesinden ekran açık kalma süresi, ekran kapalı kalma süresi, derin uyku süresi vb. gibi bilgileri görebilirsiniz.

Yine aşağıdaki "health" (sağlık) sekmesinden sağlık yüzdesi, tahmini kapasite, tasarım kapasitesi vb. belirli parametreleri görebilirsiniz.

"History" (geçmiş) sekmesinden ise şarj ve kullanım geçmişinizi rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.

Bu şekilde bir Android telefonun pil sağlığını kontrol edebilirsiniz.

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Samsung cihazlarda pil sağlığını kontrol etme

"Samsung Members" uygulamasını Samsung telefonunuza yükleyin.

İndirdikten sonra uygulamayı açın ve Samsung hesabınızla giriş yapın.

Ardından alttaki "yardım al" butonuna tıklayın.

Teşhisler sekmesi altındaki "testleri görüntüle" seçeneğine dokunun.

Bir sonraki ekranda, "pil durumu"'nu seçin ve "teste devam et"' seçeneğine dokunun.

Bu, "Pil Teşhisi'"ni çalıştıracak ve size pil ömrünüzün sağlığını söyleyecektir. Life (pil ömrü) kısmının yanındaki ifade Samsung telefonunuzun pilinin sağlığını ifade eder.

Bu şekilde Samsung cihazlarınızda kolaylıkla pil sağlığınızı kontrol edebilirsiniz.

Ampere ile pil sağlığını kontrol etme

Ampere, telefonunuzun pilinin şarj ve deşarj akımını ölçen bir uygulamadır. Ancak cihazınızın pil sağlığını kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

"Ampere" uygulamasını Android cihazınıza indirin ve kurun.

Kurulduktan sonra uygulamayı açın ve Veri Koruma onayını kabul edin.

Onayı kabul ettikten sonra uygulama direkt size pil sağlığınızı gösterecektir.

"Health" (sağlık) ibaresinin yanında pil sağlığınızı görebilirsiniz.

Sağlık durumu birkaç şarj döngüsünden sonra değişebilir. Bu nedenle, uygulamayı birkaç şarj döngüsü için kontrol etmek önemlidir.

Android akıllı telefonunuzun pil sağlığını kontrol etmek için Ampere uygulamasını bu şekilde kullanabilirsiniz.

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