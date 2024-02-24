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Android 15 Güncellemesi Alacak Tüm Modeller Belli Oldu

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Google, Vanilla Ice Cream kod adıyla bilinen Android 15 güncellemesinin ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Yeni işletim sistemi temmuz ayında stabil sürümde yayınlanacak. İşte Android 15 alacak tüm modeller...

Google, Vanilla Ice Cream kod adıyla bilinen Android 15 güncellemesinin ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Ayrıca şirket, her sistem güncellemesinde yaptığı gibi 3 aşamadan oluşan bir takvim yayınladı. Takvime göre, yeni işletim sisteminin temmuz ayında stabil sürümde yayınlanması bekleniyor. Eğer siz de cihazınızın Android 15 güncellemesi alıp almayacağını merak ediyorsanız işte Android 15 alacak tüm modeller…

Android 15 alacak tüm akıllı telefonlar

Google tarafından geliştirilen Android 15'in ilk geliştirici beta sürümü ortaya çıkmış olmasına rağmen, işletim sistemi hakkında ortalıkta dolaşan onlarca bilgi ve iddia bulunmakta. Android 15 ile birlikte telefonların ve tabletlerin daha stabil, performans odaklı ve yapay zeka destekli olması bekleniyor.

Ayrıca, Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, ve Realme gibi markalar da Android işletim sistemi üzerinde One UI ve realmeUI gibi kendi arayüzlerini geliştiriyor. Bu güncellemeler markalar tarafından stabil sürümden sonra yayınlanmaya başlasa da Android 15 alacak çoğu telefon şimdiden belli oldu. Ancak bilmelisiniz ki, güncellemeler tüm modellere bir anda yayınlanmıyor ve ülkelere göre de değişiklik gösterebiliyor.

Android 15'in bu özelliklerinden kimse bahsetmedi!

Siz de kullandığınız telefonun Android 15 için uygun olup olmadığını aşağıda paylaştığımız listeden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu listenin zamanla genişleyeceğini de belirtelim.

Android 15 alacak tüm Honor modelleri

Honor 90

Honor Magic V2

Honor Magic Vs

Honor Magic5

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5 Ultimate

Honor Magic6

Honor Magic6 Lite

Android 15 alacak tüm Asus modelleri

Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 8 Pro

Asus Zenfone 10

Android 15 alacak tüm Pixel, Nothing, Nokia, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Sony, Vivo, Fairphone, ve Xiaomi modelleri için diğer sayfalara geçiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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