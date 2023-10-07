Android 14 Güncellemesini Alacak İlk Realme Modelleri Belli Oldu

Google'ın 4 Ekim'de kullanıma sunduğu Android 14 ile birlikte akıllı telefon şirketleri de genel dağıtım sürecine başladı. Bu kapsamda yavaş yavaş güncelleme takvimleri paylaşılmaya başlanırken, kısa süre önce Realme'den de beklenen haber geldi. İşte Android 14 güncellemesini alacak ilk Realme modelleri!

Android 14 güncellemesini alacak ilk Realme modelleri

Google, düzenlediği etkinlikte Android 14'ün ilk olarak desteklenen Google Pixel cihazları için kullanıma sunarken, aynı zamanda Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin dağıtım çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda kısa süre önce Realme, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 güncellemesini alacak ilk modelleri duyurdu.

Eylül 2023:

realme GT 2 Pro

Ekim 2023:

realme GT NEO 3

realme GT NEO 3 150W

Kasım 2023:

realme 11 Pro 5G

realme 11 Pro+ 5G

realme narzo 60 5G

realme narzo 60 Pro 5G

realme GT NEO 3T

Aralık 2023:

realme C55

realme 10 Pro 5G

realme 10 Pro+ 5G

realme narzo N55

2024 1. Çeyrek:

realme 11 5G

realme 11x 5G

realme 9 5G

realme 9i 5G

realme 9 Pro 5G

realme 9 Pro+ 5G

Realme GT 2

realme GT 5G

realme narzo 60x 5G

realme narzo 50 5G

realme narzo 50 Pro 5G

2024 2. Çeyrek:

realme 10

realme 9

realme C53

realme C51

realme narzo N53

Android 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak ilk modeller!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!