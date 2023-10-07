Android 14 Güncellemesini Alacak İlk Realme Modelleri Belli Oldu
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Google'ın 4 Ekim'de kullanıma sunduğu Android 14 ile birlikte Realme, güncelleme alacak ilk modellerini duyurdu. İşte detaylar...
Google'ın 4 Ekim'de kullanıma sunduğu Android 14 ile birlikte akıllı telefon şirketleri de genel dağıtım sürecine başladı. Bu kapsamda yavaş yavaş güncelleme takvimleri paylaşılmaya başlanırken, kısa süre önce Realme'den de beklenen haber geldi. İşte Android 14 güncellemesini alacak ilk Realme modelleri!
Android 14 güncellemesini alacak ilk Realme modelleri
Google, düzenlediği etkinlikte Android 14'ün ilk olarak desteklenen Google Pixel cihazları için kullanıma sunarken, aynı zamanda Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin dağıtım çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda kısa süre önce Realme, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 güncellemesini alacak ilk modelleri duyurdu.
Eylül 2023:
realme GT 2 Pro
Ekim 2023:
realme GT NEO 3
realme GT NEO 3 150W
Kasım 2023:
realme 11 Pro 5G
realme 11 Pro+ 5G
realme narzo 60 5G
realme narzo 60 Pro 5G
realme GT NEO 3T
Aralık 2023:
realme C55
realme 10 Pro 5G
realme 10 Pro+ 5G
realme narzo N55
2024 1. Çeyrek:
realme 11 5G
realme 11x 5G
realme 9 5G
realme 9i 5G
realme 9 Pro 5G
realme 9 Pro+ 5G
Realme GT 2
realme GT 5G
realme narzo 60x 5G
realme narzo 50 5G
realme narzo 50 Pro 5G
2024 2. Çeyrek:
realme 10
realme 9
realme C53
realme C51
realme narzo N53
Android 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak ilk modeller!
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