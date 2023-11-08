Android 14 Güncellemesi Alacak OPPO Modelleri Belli Oldu
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Google, Made by Google etkinliğinde Android 14'ü piyasaya sürdü. OPPO ise uyumlu modellerini yeni sürüme geçirmek için çalışmalara başladı. İşte Android 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri...
Google, 4 Ekim'de gerçekleştirdiği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü piyasaya sürdü. Bu kapsamda telefon üreticileri yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre ederek dağıtıma yavaştan başladı. Peki Android 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri hangileri?
Android 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri
Android 14'ün kullanıma sunulmasıyla harekete geçen firmalardan birisi de OPPO. Çinli üretici bu noktada uyumlu modellerini yeni sürüme geçirmek için kolları sıvadı. Tabii burada kullanıcı cephesinde hangi akıllı telefonların Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacağı da merak ediliyor.
Not: Aşağıdaki liste çeşitli kaynaklar tarafından şirketin geçmiş güncelleme politikası göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
İşte o modeller;
OPPO Reno 8 Pro
OPPO Reno 8 5G
OPPO Reno 10 5G
OPPO A57
OPPO A77
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OPPO Find N3 Flip
OPPO Find N2 Flip
OPPO Find N2
OPPO Find X5 Pro
OPPO Find X5
OPPO Reno 10 Pro Plus
OPPO Reno 10 Pro
OPPO Reno 10
OPPO Reno 8T
OPPO Reno 8T 5G
OPPO Reno 9 Pro+
OPPO Reno 9 Pro
OPPO Reno 9
OPPO A58 4G
OPPO A98
OPPO K11
OPPO K11x
OPPO A78
OPPO A1
OPPO A1x
OPPO A56s
OPPO A96
OPPO A58 5G
OPPO F21 Pro 5G
OPPO F19 Series
OPPO F23
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