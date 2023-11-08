Android 14 Güncellemesi Alacak OPPO Modelleri Belli Oldu

Google, Made by Google etkinliğinde Android 14'ü piyasaya sürdü. OPPO ise uyumlu modellerini yeni sürüme geçirmek için çalışmalara başladı. İşte Android 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri...

Google, 4 Ekim'de gerçekleştirdiği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü piyasaya sürdü. Bu kapsamda telefon üreticileri yeni sürümü kendi arayüzlerine entegre ederek dağıtıma yavaştan başladı. Peki Android 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri hangileri?

Android 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri

Android 14'ün kullanıma sunulmasıyla harekete geçen firmalardan birisi de OPPO. Çinli üretici bu noktada uyumlu modellerini yeni sürüme geçirmek için kolları sıvadı. Tabii burada kullanıcı cephesinde hangi akıllı telefonların Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacağı da merak ediliyor.

Not: Aşağıdaki liste çeşitli kaynaklar tarafından şirketin geçmiş güncelleme politikası göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

İşte o modeller;

OPPO Reno 8 Pro

OPPO Reno 8 5G

OPPO Reno 10 5G

OPPO A57

OPPO A77

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OPPO Find N3 Flip

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5

OPPO Reno 10 Pro Plus

OPPO Reno 10 Pro

OPPO Reno 10

OPPO Reno 8T

OPPO Reno 8T 5G

OPPO Reno 9 Pro+

OPPO Reno 9 Pro

OPPO Reno 9

OPPO A58 4G

OPPO A98

OPPO K11

OPPO K11x

OPPO A78

OPPO A1

OPPO A1x

OPPO A56s

OPPO A96

OPPO A58 5G

OPPO F21 Pro 5G

OPPO F19 Series

OPPO F23

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