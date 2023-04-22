Android 14 (ColorOS 14) alacak Oppo telefonlar belli oldu!

Google, önümüzdeki ay Android 14'ü tanıtacak. Yeni işletim sistemini kendi modellerine dağıtmak isteyen akıllı telefon üreticileri, şimdiden hazırlıklara başladı. Bu üreticilerden birisi de, yakın zamanda Türkiye'de üretim yapmayı durdurmasıyla gündem olan Oppo. İşte Android 14 alacak Oppo telefonlar…

Android 14 (ColorOS 14) alacak Oppo telefonlar! Tüm liste

Google, 10 Mayıs'ta düzenleyeceği I/O 2023 etkinliğinde Android 14'ün lansmanını yapacak. Yeni işletim sistemi, Haziran sonuna kadar test edilecek ve Temmuz ayından itibaren kullanıma sunulacak. Sonrasında ise Oppo, Android 14'ü kendi cihazlarına dağıtmaya başlayacak.

Oppo telefonlara ColorOS 14 arayüz yazılımı ile gelecek Android 14, pek çok yeniliği de beraberinde getirecek. Örneğin Ayarlar uygulamasının arayüzü yenilecek ve daha kullanıcı dostu olacak. Ayrıca kendi duvar kağıdınızı tasarlayabileceğiniz Emoji Lab adında bir uygulama da gelecek.

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Bildiğiniz üzere bazı mobil uygulamalar, galerinize erişmek istiyor. Bu da kimileri tarafından pek güvenli bulunmuyor. Ancak Android 14 ile uygulamalara, kısmi erişim vermek mümkün olacak. Bu sayede uygulamalar sadece belirlediğiniz fotoğrafları görebilecekler ve tüm galerinize erişemeyecekler.

Android 14 güncellemesi alacak Oppo telefonlara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Oppo A1

Oppo A1x

Oppo Reno8 T

Oppo Reno8 T 5G

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 7 Pro

Oppo Reno 7

Oppo Reno 6 Pro

Oppo Reno 6

Oppo K10

Oppo K10 Pro

Oppo F21

Oppo F21 Pro

Oppo F19

Oppo F19+ 5G

Oppo F19 Pro

Oppo A96

Oppo A58 5G

Oppo A77 5G

Oppo A78

Oppo F21 Pro 5G

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Lite

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 5 Z 5G

Oppo Reno 6 5G

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6 Z 5G

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 Pro 5G

Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G

Oppo Reno 8 Z 5G

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin telefonunuz da Android 14 alacak Oppo telefonlar listesinde var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.