Android 14 (ColorOS 14) alacak Oppo telefonlar belli oldu!
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Google, yeni işletim sistemini yakın zamanda kullanıma sunacak. İşte Android 14 güncellemesi alacak Oppo telefonlar...
Google, önümüzdeki ay Android 14'ü tanıtacak. Yeni işletim sistemini kendi modellerine dağıtmak isteyen akıllı telefon üreticileri, şimdiden hazırlıklara başladı. Bu üreticilerden birisi de, yakın zamanda Türkiye'de üretim yapmayı durdurmasıyla gündem olan Oppo. İşte Android 14 alacak Oppo telefonlar…
Android 14 (ColorOS 14) alacak Oppo telefonlar! Tüm liste
Google, 10 Mayıs'ta düzenleyeceği I/O 2023 etkinliğinde Android 14'ün lansmanını yapacak. Yeni işletim sistemi, Haziran sonuna kadar test edilecek ve Temmuz ayından itibaren kullanıma sunulacak. Sonrasında ise Oppo, Android 14'ü kendi cihazlarına dağıtmaya başlayacak.
Oppo telefonlara ColorOS 14 arayüz yazılımı ile gelecek Android 14, pek çok yeniliği de beraberinde getirecek. Örneğin Ayarlar uygulamasının arayüzü yenilecek ve daha kullanıcı dostu olacak. Ayrıca kendi duvar kağıdınızı tasarlayabileceğiniz Emoji Lab adında bir uygulama da gelecek.
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Bildiğiniz üzere bazı mobil uygulamalar, galerinize erişmek istiyor. Bu da kimileri tarafından pek güvenli bulunmuyor. Ancak Android 14 ile uygulamalara, kısmi erişim vermek mümkün olacak. Bu sayede uygulamalar sadece belirlediğiniz fotoğrafları görebilecekler ve tüm galerinize erişemeyecekler.
Android 14 güncellemesi alacak Oppo telefonlara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Oppo A1
Oppo A1x
Oppo Reno8 T
Oppo Reno8 T 5G
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find N2
Oppo Find N2 Flip
Oppo Reno 9 Pro+
Oppo Reno 9 Pro
Oppo Reno 9
Oppo Reno 8 Pro
Oppo Reno 8
Oppo Reno 7 Pro
Oppo Reno 7
Oppo Reno 6 Pro
Oppo Reno 6
Oppo K10
Oppo K10 Pro
Oppo F21
Oppo F21 Pro
Oppo F19
Oppo F19+ 5G
Oppo F19 Pro
Oppo A96
Oppo A58 5G
Oppo A77 5G
Oppo A78
Oppo F21 Pro 5G
Oppo Find X5
Oppo Find X5 Lite
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find N2
Oppo Find N2 Flip
Oppo Reno 5 Z 5G
Oppo Reno 6 5G
Oppo Reno 6 Pro 5G
Oppo Reno 6 Z 5G
Oppo Reno 7 5G
Oppo Reno 7 Pro 5G
Oppo Reno 7 Z 5G
Oppo Reno 8 5G
Oppo Reno 8 Pro 5G
Oppo Reno 8 Z 5G
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin telefonunuz da Android 14 alacak Oppo telefonlar listesinde var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.