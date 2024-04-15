AMD Ryzen işlemci serisi ve kodlamaları hakkında bilgi

2003 yılında 64-bit masaüstü işlemcisini piyasaya süren ilk şirket olmasına rağmen AMD, yıllarca piyasada Intel'in gerisinde kaldı. Şirket, 2017'de duyurduğu Ryzen serisiyle şirket arayı iyice kapattı. AMD 'nin bu işlemci serisi için koyduğu isimler ilk başta çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Gelin ne neymiş bakalım.

AMD işlemci isimlerindeki sınıflandırmayı öğrenelim

2017 yılında tanıtılan AMD Ryzen işlemci serisi, şu anda şirketin ana ürünü konumunda ve dört farklı seriye ayrılıyor:

Ryzen 3: Bu serideki işlemciler öncelikli olarak günlük kullanım için tasarlanmış. Sorunsuz video oynatma ve internette gezinmek ve giriş seviyesi oyunları oynamak için idealdir.

Ryzen 5: Sıradan oyunlar, temel görüntü ve video düzenleme ve yüksek ses ve video kalitesiyle medya oynatmak için ideal bir seridir.

Ryzen 7: Yüksek grafikli oyunları çalıştırabilir ve RAW fotoğrafları ve 4K videoları takılmadan düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 4K HDR videoları herhangi bir aksaklık olmadan oynatabilirsiniz.

Ryzen 9: Bu da serinin zirve noktası. AAA oyunları kolaylıkla çalıştırabilir ve karmaşık 3D ve diğer zorlu görevleri anında tamamlayabilir. Tabii yukarıda bahsettiğimiz diğer her şeyi de.

Şimdi gelelim Ryzen serisindeki diğer kodlamalara. AMD işlemci isimleri asıl burada zorlaşıyor.

AMD işlemci kodları ne anlama geliyor?

Ryzen serisindeki işlemcilerin kodlamaları 4 haneli oluyor. AMD'nin paylaştığı görselden yola çıkarak Ryzen 5 7640U işlemcisinin hanelerini tek tek inceleyelim:

İlk hane: İlk rakam, işlemcinin model yılını gösteriyor. Eğer ilk rakam 7 ise, bu işlemcinin 2023 model olduğunu gösteriyor. 8 ise 2024, 9 ise 2025 gibi gibi.

İkinci hane: İkinci rakam işlemcinin ailesini ifade ediyor. İşlemci kodunun ikinci rakamı 5 veya 6 ise, Ryzen 5 segmentinin bir parçasıdır. Ryzen 7 serisi ikinci rakam olarak 7 veya 8'e sahip olabilir. Ryzen 9 serisi ise ikinci basamakta 8 veya 9 kullanabilir. Mesela işlemci kodu 7945HX ise, işlemci Ryzen 9 serisinin bir parçasıdır.

Üçüncü hane: Burada durum ilginçleşiyor. Üçüncü rakam AMD işlemcilerinin mikro mimarilerini gösteriyor. Şirket, nanometre cinsinden üretim sürecini gösteren Zen terimini kullanıyor. Üçüncü hane 3 ise, işlemci daha eski bir Zen 3/Zen 3+ 7nm/6nm mikro mimarisine dayanıyor anlamına geliyor. En yeni Zen 4 işlemcilerde üçüncü hane 4'tür ve AMD'nin en gelişmiş 5nm üretim sürecini temel alırlar.

Dördüncü hane: Son hane, seri içindeki farklı işlemcileri daha da spesifikleştiriyor. Burada örnek olarak 7730U ve 7735U'yu ele alalım. Her ikisi de Ryzen 7 segmentinin bir parçası ancak ilki 2 GHz temel saat ve 4.5 GHz'e kadar maksimum artırma saat hızlarına sahip 15W'lık bir işlemcidir. İkincisi ise 2,7 GHz taban ve 4,75 GHz maksimum artırma saat hızlarına sahip 28 W'lık bir işlemcidir. Grafik çekirdeği sayısında da fark vardır (7730U için 8 – 7735U için 12).

Son olarak tüm bu sayıların sonunda bazen yer alan harflere değinelim:

AMD işlemci isimleri sonunda yer alan harf, maksimum yük altında güç tüketimini ifade eden watt cinsinden TDP'dir (Termal Tasarım Gücü).

İlk önce dizüstü bilgisayarlarda kullanılan işlemcilerdeki harflerin anlamlarına bakalım:

E (9W): U serisi işlemciler için fansız bir varyanttır ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılır.

C (15-28W): Güç tasarruflu Chromebook cihazları için tasarlanmıştır.

U (15-28W): İnce ve hafif cihazlar için daha düşük saat hızına sahip dizüstü bilgisayar işlemcileridir.

HS (35W+): Entegre grafikli ve daha az güç çeken yüksek performanslı işlemcilerdir.

HX (55W+): AMD'nin işlemci serisindeki en yüksek performansı sunan işlemcidir.

Şimdi de masaüstü bilgisayarlarda kullanılan işlemcilerdeki harflerin anlamlarına bakalım:

F: Entegre grafik olmayan işlemciler

G: Yüksek performanslı AMD Ryzen entegre grafiklere sahip APU iişlemciler

GE: Entegre AMD Radeon grafiklere sahip ancak daha düşük performanslı işlemciler

X: Daha yüksek saat hızları ve daha yüksek güç tüketimine sahip işlemciler

XT: Daha yüksek saat hızları nedeniyle X'ten daha iyi olan işlemci

X3D: Daha iyi oyun performansı için AMD'nin 3D V-Cache teknolojisine sahip işlemci

S: Verimliliğe öncelik veren ve entegre AMD Radeon Vega grafiklerine sahip işlemci

AMD Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F ortaya çıktı!

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