AMD'nin ekran kartları için sunduğu gecikme özelliği Counter-Strike 2'yi de kapsayacak şekilde güncellendi. Ancak Valve Anti-Cheat (VAC) hile koruması bu özelliği yanlış anlayarak birçok oyuncunun CS2'den banlanmasına neden oldu. Bunun üzerine AMD, son güncellemeyle Anti Lag+ özelliğini devre dışı bıraktı.

AMD, ekran kartları için sunduğu bir gecikme özelliğine Counter-Strike 2'yi de dahil etti. Ancak oyunun Valve Anti-Cheat (VAC) hile koruması bu özelliği yanlış anlayınca birçok oyuncu CS2'ten banlandı. Bunun ardından son güncellemeyle AMD Anti Lag+ özelliği devre dışı bırakıldı.

AMD Anti Lag+ devre dışı bırakıldı

AMD, Assassin's Creed Mirage ve Forza Motorsport gibi oyunlar için optimizasyon sunan Radeon Software Adrenalin 23.10.2 Beta sürücüsünü yayınladı. Ancak sürücü güncellemesi, oyuncuların CS2 gibi bazı yapımlardan yasaklanmasına neden olduğuna dair raporlardan dolayı Anti-Lag+ özelliğini devre dışı bıraktı.

AMD'nin Anti-Lag+ desteği, oyunlardaki gecikmeyi azaltmayı amaçlayan bir teknoloji. Ancak şirket, bu özelliği kullanan çok sayıda oyuncunun beklenmedik yasaklamalar ile karşılaştığını belirtti. Muhtemelen gecikme azalmalarını bir hile biçimi olarak algılandığını söyledi.

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AMD, sürücü güncellemesinde paylaştığı açıklamada, "Sorunu çözmek için AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.2'yi yayınladık. Bu sürüm, tüm oyunlarda Anti-Lag+ özelliğini devre dışı bırakıyor, bu nedenle oyuncuların yeni sürücüyü yüklemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Donanım devi, uyumluluk sorunlarını çözmek ve Anti-Lag+ özelliğinin hile karşıtı olmadığını göstermek için Valve gibi geliştiricilerle birlikte çalışıyor. AMD ayrıca özellikten dolayı yasaklanmış CS2 oyuncularına da destek sözü veriyor.

Oyuncular şimdilik AMD'nin gecikme optimizasyonu olmadan devam etmek zorunda. Ancak şirket, sorunu çözdükten sonra Anti-Lag+'ı yeniden devreye alacağını belirtti.

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