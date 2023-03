AMD Adrenalin 23.3.2 sürücüsü çıktı! İki oyuna daha destek geldi

AMD, piyasaya sürdüğü Radeon grafik kartları için AMD Adrenalin 23.3.2 sürücüsünü yayınladı. Güncelleme notlarına baktığımızda iki oyuna daha destek geldiğini ve pek çok can sıkan hatanın çözüme kavuştuğunu görüyoruz.

AMD Adrenalin 23.3.2 sürücüsü çıktı! Neler yeni?

Sürücüler, oyunlarda daha yüksek performans alabilmemiz için donanım kadar önemli bir unsur. Her güncellemede donanım ile sistem uyumluluğu daha da artar. Bu nedenle sürücülerin sürekli güncel tutulması tavsiye edilir.

AMD Adrenalin 23.3.2 sürücüsü ile birlikte geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Resident Evil 4 Remake ve The Last of US Part 1 desteklenmeye başladı. Bu, söz konusu oyunlarda artık daha yüksek FPS alacağınız anlamına geliyor.

AMD ekran kartlarındaki performans sorunu çözüm bekliyor!

Radeon RX 6700 XT grafik kartlarında UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection oynarken, oyunun çökmesine neden olan sorun çözüldü. Öte yandan Radeon RX 7000 serisi kartlarda It Takes Two oynarken oluşan görüntü bozulmaları da çözüme kavuştu.

AMD Adrenalin 23.3.2 güncelleme notları

Desteklenen oyunlar:

Resident Evil 4 Remake

The Last of US Part 1

Çözülen hatalar:

Radeon RX 6700 XT grafik kartlarında UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection oynarken uygulama çökmesi hatası.

Radeon RX 6750 XT grafik kartlarında Genshin Impact oynarken uygulama çökmesi hatası.

Radeon RX 7000 serisi grafik kartlarında It Takes Two oynarken oluşan görüntü bozulmaları.

AMD kod çözücü ayarıyla Parsec istemcisi kullanıldığında bağlantı hatası veya siyah ekran görülebilir.

Performans Ayarlama Stres Testi, test tamamlanmadan önce aralıklı olarak ekran kartı kullanımını düşürebilir.

Performance Metrics Overlay, Radeon RX 6600M gibi bazı AMD Grafik kartlarda ekranda aralıklı olarak yeniden boyutlandırılabilir.

Performance Metrics Overlay, etkinleştirildiğinde bazı eksik birimlere sahip olabilir veya ekran ölçeklendirme ayarları değiştirildikten sonra durumsal olarak kesilebilir.

Bilinen sorunlar:

Radeon RX 7000 serisi grafik kartlarında belirli yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızlı ekranlar kullanılırken durumsal olarak yüksek boşta kalma.

Radeon RX 7000 serisi grafik kartlarında, genişletilmiş ekran ile hem oyun oynama hem de video oynatma sırasında videoda takılmalar, veya sistemde performans düşüşleri olabilir.

Bazı sanal gerçeklik oyunları veya uygulamaları, Radeon RX 7000 serisi grafik kartlarında beklenenden daha düşük performans gösterebilir.

Radeon RX 6700 XT grafik kartlarında video ve oyun pencereleri arasında geçiş yaparken, kısa süreli görüntü bozulmaları meydana gelebilir.

Fare imleci Citrix Workspace programı açık olduğunda görünmez görünebilir.

AMD Adrenalin 23.3.2 sürücüsünü indirebilmek için öncelikle buraya tıklayarak AMD'nin ilgili web sayfasına ulaşın. Listeden kullandığınız grafik kartını seçin. Sonrasında ise çıkan seçenekler arasından, işletim sisteminizi seçin. Son olarak Download butonuna tıklayarak, indirme işlemini başlatabilirsiniz.

