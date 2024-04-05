Amazon, Prime aboneliği kapsamında sunduğu Prime Gaming hizmeti üzerinden ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Böylelikle kullanıcı sayısını artırmaya çalışan şirket, son olarak popüler orta çağ oyunu Chivalry 2'yi ücretsiz hale getirdi. İşte nasıl alabileceğiniz…

Amazon Prime Gaming ile Chivalry 2 ücretsiz!

Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile birlikte alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı servisler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.

Torn Banner Studios tarafından geliştirilen Chivalry 2, Amazon Prime Gaming kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunulmaya başlandı. Söz konusu yapımı 8 Mayıs 2024 tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilir ve dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

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Bilmeyenler için oyunculara orta çağ teması yansıtan Chivalry 2, hareketli savaşlara sahip bir oyun. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz bu yapım, çeşitli savaş alanları ve geniş silah seçenekleri sunuyor. Oyunculara okçu veya yakın dövüşçü gibi farklı rollerde oynama şansı veriyor.

Amazon Prime Gaming ile Chivalry 2 oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak Prime Gaming web sitesine ulaşın.

2. Adım: Oturumunuz açık değilse, Amazon hesap bilgilerinizi kullanarak giriş yapın.

3. Adım: Ana sayfaya ulaştıktan sonra menüde yer alan aramaya tıklayın ve "Chivalry 2" yazın.

4. Adım: Oyunun sayfasına giriş yapın ve "Oyunu alın" butonuna tıklayın.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Chivalry 2 sistem gereksinimleri