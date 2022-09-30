Amazon Prime Gaming, Ekim 2022 oyunları belli oldu!

Amazon Prime Gaming, Ekim 2022 ücretsiz oyunları belli oldu. Üyeler, Prime Gaming ile 7 oyunu ücretsiz olarak alacak.

Amazon Prime Gaming Ekim 2022 ücretsiz oyunları belli oldu. Üyeler, Prime Gaming üzerinden 7 eğlenceli oyunu ücretsiz olarak alacak. Peki geçtiğimiz ay Assassin's Creed Origins, Football Manager 2022 ve The Dig gibi oyunları bedava yapan platform, ekim ayında hangi oyunları abonelerin beğenisine sunacak? İşte ayrıntılar!

Amazon Prime Gaming Ekim 2022 oyunları açıklandı

Platforma gelmesi belli olan 7 oyundan sadece Amazon Prime üyeleri yararlanabiliyor. 7.90 TL karşılığında abone olabileceğiniz Prime, aynı zamanda ilk kez abone olacak kullanıcılara özel bir ay boyunca ücretsiz deneme sürümü de sunuyor.

İşte Ekim 2022 oyunları:

Fallout 76

Total War: Warhammer II

Middle-earth: Shadow of War

Glass Masquerade: Origins

LOOM

Hero's Hour

Horace

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Fallout 76 sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz veya AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX 780 3GB veya AMD Radeon R9 285 2GB

Depolama: 80 GB

Middle-earth: Shadow of War sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64-bit)

İşlemci: AMD FX-4350, 4.2 GHz veya Intel Core i5-2300, 2.80 GHz

RAM: 6 GB

Ekran kartı: AMD HD 7870, 2 GB veya NVIDIA GTX 660, 2 GB

Depolama: 70 GB

DirectX: Sürüm 11

Total War: Warhammer II sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64-bit)

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo 3.0 GHz

RAM: 5 GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX 460 1GB, AMD Radeon HD 5770 1GB veya Intel HD4000 @720p

Depolama: 60 GB

DirectX: Sürüm 11

Amazon Prime üyeliği nasıl yapılır?

Buraya tıklayarak Amazon'un Prime sayfasına gidin ve 30 gün ücretsiz deneme seçeneğine tıklayarak Amazon hesabınızla giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra ise adımları takip ederek birkaç dakika içerisinde Amazon Prime üyeliği oluşturabilirsiniz.

Son olarak her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi ganimetler gibi birçok içeriğin verildiği Gaming Prime için ek bir ücret ödemenize gerek yok, 7.90 TL karşılığında alacağınız Amazon Prime aboneliğinin içerisinde bu hizmet de yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Amazon Prime Ekim 2022 oyunlarını beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.