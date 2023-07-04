Amazon Prime Day İndirimleri Başlıyor

Amazon.com.tr'nin seçili ürünlerde yılın bugüne kadarki en iyi indirim oranlarını sunacağı Prime Day için geri sayım başladı. Prime üyeleri, 11-17 Temmuz tarihleri arasında yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek. Prime İndirim Avcıları ise müşterilerin indirim taleplerini toplamak için görevlendirildi.

Amazon.com.tr'nin seçili ürünlerde yılın bugüne kadarki en iyi indirim oranlarını sunacağı Prime Day için geri sayım başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un 2015'den bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler, ürünler ve fırsatlar sunan Prime Day, bu yıl Türkiye'de 11-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Prime Day boyunca Prime üyeleri, teknolojiden modaya, güzellikten elektrikli ev aletlerine yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek.

Sunulacak indirimleri tüketicilerin belirlediği Amazon'un Prime Day kampanyasında yenilikçi bir dokunuşla müşterilerinin indirim taleplerini toplamaları için görevlendirdiği Prime İndirim Avcıları da iş başında.

Türkiye'nin en çok takip edilen influencerlarından olan Prime İndirim Avcıları, Prime Day'e kadar takipçilerinden indirim istedikleri marka ve ürün tercihlerini toplamaya devam edecek.

Prime Day indirimleri belirlenirken de bu ürünlerin önceliklendirilmesi sağlanacak.

İndirim ve fırsatlardan yararlanmak için Prime üyesi olmak yeterli olacak

Verilen bilgiye göre, Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli olacak.

Alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dahil 39 TL'ye sunan Prime üyeliği bir ay boyunca ücretsiz deneyimlenebilirken, Prime avantajları arasında, hızlı ve ücretsiz teslimat, Prime'a özel indirimler, seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi, Prime Video, Prime Gaming gibi başlıklar bulunuyor.