Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor! Çevreciler tepkili

Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor! Çevreciler tepkili
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Amazon, ABD'nin Indiana eyaletindeki 1.200 dönümlük araziye yapay zekâ alanında çığır açacak bir teknoloji kampüsü inşa ediyor. Anthropic isimli yapay zekâ şirketi için geliştirilen proje tamamlandığında 30 dev veri merkezi binasına ev sahipliği yapacak. Kampüs, yüz binlerce özel işlemci ve kilometrelerce fiber optik kabloyla donatılacak.

Bir zamanlar sadece mısır tarlalarının uzandığı ABD'nin Indiana eyaletindeki 1.200 dönümlük arazi, şimdi teknoloji tarihine geçecek bir dönüşümün merkezi. Amazon, yapay zekâ alanında çığır açacak dev bir teknoloji kampüsü inşa ediyor. Proje, Anthropic isimli yapay zekâ şirketi için geliştiriliyor ve tamamlandığında tam 30 dev veri merkezi binasına ev sahipliği yapacak.

Bu kampüs, yüz binlerce özel işlemci ve kilometrelerce fiber optik kabloyla donatılacak. Amazon'un açıklamasına göre, amaç insan beyni kadar güçlü bir yapay zekâ makinesi yaratmak. Şirket, buranın "dünyanın en büyük yapay zekâ bilgi işlem ağı" olacağını duyurdu.

Ancak bu kadar güçlü bir sistemin çalışabilmesi için devasa kaynaklara ihtiyaç duyuluyor. Kampüsün işletilmesi için tam 2.2 gigawatt elektrik ve milyonlarca litre su gerekiyor. Öyle ki, sadece ChatGPT'ye sorulan tek bir soru bile, sistemdeki çiplerin soğutulması için bir şişe su tüketiyor.

Amazon'un Indiana'daki kampüsü öyle büyük ki, tamamı ancak havadan görüntülenebiliyor. Şantiyede günde yaklaşık 4.000 işçi çalışıyor. Şirket, bu büyüklükteki bir projenin yerel trafiğe etkisini azaltmak için bölge yönetimine ek bütçe sağladı.

Ancak bu büyük projeye herkes aynı gözle bakmıyor. Özellikle altyapı ve fiber optik kablo döşemeleri sırasında yapılan yer altı çalışmaları, bölgedeki su kaynaklarını ciddi şekilde etkiledi. Bazı su kuyuları kurudu, sulak alanlar tahrip oldu.

Bir bölge sakini durumu şöyle özetliyor:

"Sulak alanlara müdahale ettiler. Bu alanlarda yaşayan yaban hayatı tehlikede."

Benzer sorunlar daha önce Meta'nın Georgia'daki tesisinde de yaşanmış, halk su kirliliği ve kuraklıkla ilgili şikayetlerde bulunmuştu.

Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor! Çevreciler tepkili

Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor! Çevreciler tepkili

Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor! Çevreciler tepkili

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji
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