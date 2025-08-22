Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu! En İyi Haber Sitesi "Haberler.com" oldu
Türkiye'nin ilk ve tek Spikerler Platformu ile Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri' İstanbul'da görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Medya, sanat ve iş dünyasından birçok ismin ödüllendirildiği gecede, 'Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi' ödülü Haberler.com'a verildi. Ödül, Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur adına takdim edildi.
Türkiye'nin ilk ve tek Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi tarafından İstanbul'dadüzenlenen birçok ünlü simanın konuk olduğu,"Altın Başarı Ödülleri" Ödül Töreni, 18 Ağustos 2025 Pazartesi Tarihinde Kuzey Garden'da Gerçekleştirildi.
KIRMIZITÜRK ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye'nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Elvan Kahyaoğlu sundu. Gecede Kırmızı Halı sunumlarını Yeşim Yurt ve Sena Küçükkoç gerçekleştirdi.
ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ İLKLERE SAHNE OLDU!
Hayat KırmızıTürk spikerlik ve sunuculuğa farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez İstanbul'da spikerlik ve sunuculuk mesleğinin altını çizmiş oldu. Hayat Dergisi Spikerliğin yanı sıra kültür ve sanat'tan hayatın farklı alanlarına özgün içerikleri ile biliniyor. Hayat'a değer katan isimlerden en başarılıları Kuzey Garden'da ödül alırkenHayat KırmızıTürk dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya açılış konuşmasında 20. Kez gerçekleştirdikleri törenle Başarının önemi , Kültür sanat dünyası ,spikerlik vurgusu , liyakat , medya etiği veTürkçe'nin önemine dikkat çekerken İstanbul'da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade ettiler.Gecede ödül kazananlar şöyle :
Yılın En İyi Okul Öncesi Eğitim Kurumu / Şirin Kalpliler Yuvası Anaokulu / Kurucu Özlem Savul
Yılın En İyi Etkinlik ve Kır Düğünü Mekanı / Kuzey Garden / Ramazan Ulusu
Yılın En İyi Organizasyon Firması / Via Organizasyon / Kurucu Efendi Çevik
Yılın En İyi Spor Eğitmeni / Gülşah Hatun
Yılın En İyi Kadın Canlı Performans Sanatçısı / Ergül Ulu
Yılın En İyi Aktüel Program Kadın Sunucusu / Gamze Sofuoğlu / Vizyon Programı / Business Channel Türk
Yılın En İyi Makyaj Sanatçısı / Nurgül Gezer
Yılın En İyi Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı / Belgin Dal
Yılın En İyi Video Klibi / Neri Özhan / Küller
Yılın En İyi Girişimcisi / Selçuk Gültekin
Yılın En İyi Seslendirme ve Dublaj Sanatçısı / Pınar Erengil
Yılın En İyi Kişisel Gelişim Yazarı / Aile Danışmanı Gülcan Ateşoğlu
Yılın En İyi Kadın Muhabiri / Ece İçmez / Cumhuriyet Gazetesi
Yılın En İyi Resim Sanatçısı / Pınar Tuba Biçmen
Yılın En İyi Spor Eğitim Merkezi / Çilek Spor / Kurucu Spor Eğitmeni Narcan Karakaya
Yılın En İyi Kadın Moda Tasarımcısı / Gözde İşbilir
Yılın En İyi Modeli / Simge Ünal
Yılın En İyi Lahmacun Markası / Esto Lahmacun / Kurucu Şef Ramazan Çimen
Yılın En İyi Söz ve Müzik Yazarı / Gülgökçe Korkmaz
Yılın En İyi Çini Öğreticisi / Songül Acer
Yılın En İyi Dijital Televizyonu / Cine5 TV / Fethi Demirkol – Cine5 TV Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Ana Haber Spikeri / Merve Uzel / Kocaeli TV Ana Haber
Yılın En İyi Kadın Boksörü / Buse Uncu
Yılın En İyi Butik Pastacısı / Burcu Mutlu / Burcupcake
Yılın En İyi Magazin Gazetecisi / Habib Aytekin / Türk Haber Magazin
Yılın En İyi Kadın Yazarı / Birgül Öztürk
Yılın En İyi Uluslararası Astroloğu / Michaela Astro
Yılın En İyi Çıkış Yapan Kitabı / Şarkımı Milyonlara Nasıl Ulaştırırım? / Özcan Beylan / MüzikOnair Kurucusu
Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı / Baydamar Ersin / İstanbul'un Sesi Radyosu
Yılın En Çok Tercih Edilen Düğün Fotoğrafçısı / Muhammed Karaca / By Karaca Wedding
Yılın En İyi Dijital Kültür Sanat Program Sunucusu / Eylül Aşkın / Türkiye Haber Portalı
Yılın En Kalbe Dokunan Şarkısı / Terk Ettim / Sanatçı, Besteci ve Söz Yazarı Cüneyt İlhan
Kamu Diplomasisi ve Uluslararası İletişim Başarı Ödülü / Metin Canpolat
Yılın En İyi Kadın Televizyon Habercisi / Yeşim Eryılmaz
Yılın En İyi Erkek Televizyon Habercisi / Abdullah Adabaş
Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri / Hafta Sonu Öğlen / Almila Çakmak / Ulusal Kanal – Gün İçinden
Yılın En İyi Kadın Spor Programı Sunucusu / Sinem Tamur / İş'te Spor / HT Spor
Yılın En İyi Çıkış Yapan Gazete Köşe Yazarı / Mehmet Şahincileroğlu / Yeniçağ Gazetesi
Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri / Hafta Sonu Sabah / Serpin Alparslan / Gün Başlıyor / Flash Haber TV
Yılın En Başarılı Haber Kanalı / Flash Haber TV / Flash Haber – Sait İnanç
Yılın En İyi Kadın Televizyon Haber Muhabiri / İrem Naz Aksoy / Ekol TV
Yılın En İyi Çıkış Yapan Gazetesi / Damga Gazetesi / Damga Gazetesi İmtiyaz Sahibi Gazeteci Mehmet Mert
Yılın En İyi Ekonomi Program Sunucusu / Elif Saygılıer / CNBC-e
Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Medyası Onur Ödülü / Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger
Yılın En İyi Spiritüel İçerik Üreticisi / Eftalya Nur
Yılın En İyi Çıkış Yapan YouTube İçerik Üreticisi / Ana Haber Spikeri – Sunucu Meltem Acet / Meltem Acet YouTube / Meltem Acet ile
Yılın En İyi Haber Tartışma Programı Sunucusu / Ne Oluyor / CNN Türk / Göksu Öngören Özgür
Yılın En İyi Teknoloji ve Dijital Dünya Programı / Dijital Vatan / Meltem Gürsoy / TYT Türk
Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Program Sunucusu / Nilüfer Batur / Nilüfer Zamanı / Beyaz TV
Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı / Özlem Akdoğan (Radyocu Karakız) / Gerçek Radyo
Yılın Yükselen Televizyon Yüzü / Ezgi Kılıç / Lider Haber TV
Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri / Hafta Sonu Akşam / Aytaç Can / Kanal D Ana Haber
Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri / Okan Ateş / Ekol TV
Yılın En İyi Kadın Haber Programı Sunucusu / Zeliha Saraç / Zeliha Saraç ile Gündem / Ekol TV
Yılın En İyi Haber Editörü / Kübra Çelebi / Milliyet.com.tr
Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri / Hafta İçi Öğlen / Gözde Altıntepe / TGRT Haber
Global Yatırım ve Göçmenlik Vizyon Ödülü / Yusuf Boz
Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Haber Spikeri / Tarkan Kaleli / TYT Türk
Yılın En İyi Çıkış Yapan Magazin Programı Sunucusu / Gizem Yıldız / Haftamatik / Lider Haber TV
Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi / Haberler.com / Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur
Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Gece Haber Spikeri / Betül Açıl / Bengütürk TV
Yılın En İyi Otomotiv Yazarı / Fırat İpek / Milat Gazetesi
Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu / Koray Karaca / "Şeydeki Şey" Oyunu
Yılın En İyi Müzik Programı Sunucusu / Sude Albayrak / Dreamtürk TV
Yılın En İyi Kadın Spor Spikeri / Neslihan Ablay Cıroğlu / Asist Analiz
Yılın En İyi Toplumsal Farkındalık Çalışması / WPYB Global – Taklit Ürünlerle Mücadele / Ümit Hakan Karakaya