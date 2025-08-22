Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu! En İyi Haber Sitesi 'Haberler.com' oldu

Türkiye'nin ilk ve tek Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi tarafından İstanbul'dadüzenlenen birçok ünlü simanın konuk olduğu,"Altın Başarı Ödülleri" Ödül Töreni, 18 Ağustos 2025 Pazartesi Tarihinde Kuzey Garden'da Gerçekleştirildi.

KIRMIZITÜRK ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye'nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Elvan Kahyaoğlu sundu. Gecede Kırmızı Halı sunumlarını Yeşim Yurt ve Sena Küçükkoç gerçekleştirdi.

ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ İLKLERE SAHNE OLDU!

Hayat KırmızıTürk spikerlik ve sunuculuğa farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez İstanbul'da spikerlik ve sunuculuk mesleğinin altını çizmiş oldu. Hayat Dergisi Spikerliğin yanı sıra kültür ve sanat'tan hayatın farklı alanlarına özgün içerikleri ile biliniyor. Hayat'a değer katan isimlerden en başarılıları Kuzey Garden'da ödül alırkenHayat KırmızıTürk dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya açılış konuşmasında 20. Kez gerçekleştirdikleri törenle Başarının önemi , Kültür sanat dünyası ,spikerlik vurgusu , liyakat , medya etiği veTürkçe'nin önemine dikkat çekerken İstanbul'da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade ettiler.Gecede ödül kazananlar şöyle :

Yılın En İyi Okul Öncesi Eğitim Kurumu / Şirin Kalpliler Yuvası Anaokulu / Kurucu Özlem Savul

Yılın En İyi Etkinlik ve Kır Düğünü Mekanı / Kuzey Garden / Ramazan Ulusu

Yılın En İyi Organizasyon Firması / Via Organizasyon / Kurucu Efendi Çevik

Yılın En İyi Spor Eğitmeni / Gülşah Hatun

Yılın En İyi Kadın Canlı Performans Sanatçısı / Ergül Ulu

Yılın En İyi Aktüel Program Kadın Sunucusu / Gamze Sofuoğlu / Vizyon Programı / Business Channel Türk

Yılın En İyi Makyaj Sanatçısı / Nurgül Gezer

Yılın En İyi Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı / Belgin Dal

Yılın En İyi Video Klibi / Neri Özhan / Küller

Yılın En İyi Girişimcisi / Selçuk Gültekin

Yılın En İyi Seslendirme ve Dublaj Sanatçısı / Pınar Erengil

Yılın En İyi Kişisel Gelişim Yazarı / Aile Danışmanı Gülcan Ateşoğlu

Yılın En İyi Kadın Muhabiri / Ece İçmez / Cumhuriyet Gazetesi

Yılın En İyi Resim Sanatçısı / Pınar Tuba Biçmen

Yılın En İyi Spor Eğitim Merkezi / Çilek Spor / Kurucu Spor Eğitmeni Narcan Karakaya

Yılın En İyi Kadın Moda Tasarımcısı / Gözde İşbilir

Yılın En İyi Modeli / Simge Ünal

Yılın En İyi Lahmacun Markası / Esto Lahmacun / Kurucu Şef Ramazan Çimen

Yılın En İyi Söz ve Müzik Yazarı / Gülgökçe Korkmaz

Yılın En İyi Çini Öğreticisi / Songül Acer

Yılın En İyi Dijital Televizyonu / Cine5 TV / Fethi Demirkol – Cine5 TV Yönetim Kurulu Başkanı

Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Ana Haber Spikeri / Merve Uzel / Kocaeli TV Ana Haber

Yılın En İyi Kadın Boksörü / Buse Uncu

Yılın En İyi Butik Pastacısı / Burcu Mutlu / Burcupcake

Yılın En İyi Magazin Gazetecisi / Habib Aytekin / Türk Haber Magazin

Yılın En İyi Kadın Yazarı / Birgül Öztürk

Yılın En İyi Uluslararası Astroloğu / Michaela Astro

Yılın En İyi Çıkış Yapan Kitabı / Şarkımı Milyonlara Nasıl Ulaştırırım? / Özcan Beylan / MüzikOnair Kurucusu

Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı / Baydamar Ersin / İstanbul'un Sesi Radyosu

Yılın En Çok Tercih Edilen Düğün Fotoğrafçısı / Muhammed Karaca / By Karaca Wedding

Yılın En İyi Dijital Kültür Sanat Program Sunucusu / Eylül Aşkın / Türkiye Haber Portalı

Yılın En Kalbe Dokunan Şarkısı / Terk Ettim / Sanatçı, Besteci ve Söz Yazarı Cüneyt İlhan

Kamu Diplomasisi ve Uluslararası İletişim Başarı Ödülü / Metin Canpolat

Yılın En İyi Kadın Televizyon Habercisi / Yeşim Eryılmaz

Yılın En İyi Erkek Televizyon Habercisi / Abdullah Adabaş

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri / Hafta Sonu Öğlen / Almila Çakmak / Ulusal Kanal – Gün İçinden

Yılın En İyi Kadın Spor Programı Sunucusu / Sinem Tamur / İş'te Spor / HT Spor

Yılın En İyi Çıkış Yapan Gazete Köşe Yazarı / Mehmet Şahincileroğlu / Yeniçağ Gazetesi

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri / Hafta Sonu Sabah / Serpin Alparslan / Gün Başlıyor / Flash Haber TV

Yılın En Başarılı Haber Kanalı / Flash Haber TV / Flash Haber – Sait İnanç

Yılın En İyi Kadın Televizyon Haber Muhabiri / İrem Naz Aksoy / Ekol TV

Yılın En İyi Çıkış Yapan Gazetesi / Damga Gazetesi / Damga Gazetesi İmtiyaz Sahibi Gazeteci Mehmet Mert

Yılın En İyi Ekonomi Program Sunucusu / Elif Saygılıer / CNBC-e

Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Medyası Onur Ödülü / Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger

Yılın En İyi Spiritüel İçerik Üreticisi / Eftalya Nur

Yılın En İyi Çıkış Yapan YouTube İçerik Üreticisi / Ana Haber Spikeri – Sunucu Meltem Acet / Meltem Acet YouTube / Meltem Acet ile

Yılın En İyi Haber Tartışma Programı Sunucusu / Ne Oluyor / CNN Türk / Göksu Öngören Özgür

Yılın En İyi Teknoloji ve Dijital Dünya Programı / Dijital Vatan / Meltem Gürsoy / TYT Türk

Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Program Sunucusu / Nilüfer Batur / Nilüfer Zamanı / Beyaz TV

Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı / Özlem Akdoğan (Radyocu Karakız) / Gerçek Radyo

Yılın Yükselen Televizyon Yüzü / Ezgi Kılıç / Lider Haber TV

Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri / Hafta Sonu Akşam / Aytaç Can / Kanal D Ana Haber

Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri / Okan Ateş / Ekol TV

Yılın En İyi Kadın Haber Programı Sunucusu / Zeliha Saraç / Zeliha Saraç ile Gündem / Ekol TV

Yılın En İyi Haber Editörü / Kübra Çelebi / Milliyet.com.tr

Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri / Hafta İçi Öğlen / Gözde Altıntepe / TGRT Haber

Global Yatırım ve Göçmenlik Vizyon Ödülü / Yusuf Boz

Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Haber Spikeri / Tarkan Kaleli / TYT Türk

Yılın En İyi Çıkış Yapan Magazin Programı Sunucusu / Gizem Yıldız / Haftamatik / Lider Haber TV

Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi / Haberler.com / Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur

Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Gece Haber Spikeri / Betül Açıl / Bengütürk TV

Yılın En İyi Otomotiv Yazarı / Fırat İpek / Milat Gazetesi

Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu / Koray Karaca / "Şeydeki Şey" Oyunu

Yılın En İyi Müzik Programı Sunucusu / Sude Albayrak / Dreamtürk TV

Yılın En İyi Kadın Spor Spikeri / Neslihan Ablay Cıroğlu / Asist Analiz

Yılın En İyi Toplumsal Farkındalık Çalışması / WPYB Global – Taklit Ürünlerle Mücadele / Ümit Hakan Karakaya