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Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için 55 milyon dolar mı ödendi?

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Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım katıldığı canlı yayında astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için 55 milyon dolar ödendiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu "Farklı Açılar" programında Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı uzay yolculuğu programda masaya yatırıldı. Yayına bağlanan Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay yolculuğunun 55 milyon dolara mal olduğu eleştirilerine cevap verdi. Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için 55 milyon dolar mı ödendi?

ALPER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU İÇİN 55 MİLYON DOLAR MI ÖDENDİ?

TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu "Farklı Açılar" programında Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı uzay yolculuğu programda masaya yatırıldı. Yayına bağlanan Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay yolculuğunun 55 milyon dolara mal olduğu eleştirilerine "Uzay çalışmaları pahalı işler. Biz bu yatırımları yapmazsak bir miktar harcamazsak bir miktar diyorum harcanan rakamlar büyük rakamlar değil uzay çalışmalarında. Bir yazarımız yazmış geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti. Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu. Türkiye'deki birçok insanın hesabında duran bir rakam" yanıtını verdi.

55 MİLYON DOLAR ELEŞTİRİLERİNİ CANLI YAYINDA YANITLADI

Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, katıldığı canlı yayında sunucunun "Maliyete ilişkin çok soru var. 55 milyon dolar sadece Space X'e ödenecek midir? Aslında toplamda 70 milyon dolar duydum doğru mudur? Maliyete ilişkin eleştirilere ne diyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Uzay çalışmaları pahalı işler. Para buradaki tek ölçü değil. Şöyle bir eleştiri ben duyuyorum 'Keşke kendi roketimizle gitseydik' gibi. Tabii bunu ben de arzu ederim ama bu bir süreçtir. 70 senedir uzayda bu çalışmaları yapan ülkelerin kurduğu sistemler bunlar. Bu konuda maalesef geç başladık. Geriden deliyoruz bu bir gerçek ama arayı kapatmak için gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu bir süreçtir, öğrenerek ilerleyeceğiz.

"HARCANAN RAKAMLAR BÜYÜK RAKAMLAR DEĞİL"

Dünyada bu kadar teknolojik gelişmeye rağmen insanlı uzay uçuşu yapabilen sadece 3 ülke var. Amerika, Rusya ve Çin. Bakın Japonların uzay ajansıyla bizim TUA'nın çok iyi ilişkileri var. Aramızda işbirliği protokolü var. Biz bunu onlarla da konuştuk astronot eğitimini sizden alalım dedik. Onlar dediler ki 'yok bizde bu teknoloji olmasına rağmen biz de bu işi Amerikalılarla yapıyoruz' dediler. Avrupa Birliği'nin astronotu da bu kapsülle gitti. Sadece bu kapsül var gidebilen. İsteseniz de istemeseniz de buna mecbursunuz. Dolayısıyla bizim oraya varmamıza daha çok var. Açık söyleyeyim. Bu bir süreçtir öğrene öğrene. Aynı eleştiriyi yapanlar şunu da ben çok duydum. 'Eller aya biz yaya.' Söylenirdi hep. Peki bu nasıl değişecek? Biz bu yatırımları yapmazsak bir miktar harcamazsak bir miktar diyorum harcanan rakamlar büyük rakamlar değil uzay çalışmalarında.

"DOLANDIRICILARA KAPTIRILAN PARA DAHA FAZLA"

Mantıklı olmayan mukayeseler yapılırsa elmayla armut gibi. Tabiki insanların kafası karışabilir. Bir yazarımız yazmış geçen gün makalesinde yazmış çok hoşuma gitti. Türkiye'de sahtekarlık operasyonunda futbolcuların da karıştığı bir şeydi. 'Bundan çok daha fazlası çalındı' dedi. Böyle bir rakam bu. Türkiye'deki birçok insanın hesabında duran bir rakam.

"BUNLAR DEVLET İÇİN BÜYÜK RAKAMLAR DEĞİL"

Bunlar devlet için büyük rakamlar değil. Hele hele böyle projeler için hiçbir şey değil. Elbette öncelikler vardır. Buna şüphe yok. Öncelikler çerçevesinde uzaya da bir miktar ayrılacaktır. Ama 'uzaya gitmeyelim onun yerine yol yapalım hastane yapalım' doğru değil."

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Alper Gezeravcı Teknoloji Dünya Haberler

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