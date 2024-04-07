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Almanya'da bir eyalet Windows yerine Linux kullanacak

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Microsoft, Windows işletim sistemini kişisel bilgisayarlardan kurumsal çözümlere kadar birçok ihtiyaca yönelik geliştiriyor. Ancak Almanya'daki bir eyalet, açık kaynaklı yazılımları desteklemek için Windows yerine Linux kullanacağını açıkladı.

Bu Almanya eyaleti Windows yerine Linux kullanacak

Almanya'daki Schleswig-Holstein eyaleti, hükümete ait on binlerce sistemi Windows'tan Linux'a taşıyacağını açıkladı. Bu duyuru, eyaletin daha önce Microsoft Office yerine açık kaynaklı LibreOffice'e geçme kararını takip ediyor.

Schleswig-Holstein ilk olarak 2021 yılında, LibreOffice'i iki yıl boyunca test etti. Ardından 2026 yılına kadar 25 bin bilgisayarda Office yerine LibreOffice kullanacağını duyurdu. Eyalet yönetimi LibreOffice pilot uygulamasını başarıyla tamamladığını söyledi. Bu kapsamda da açık kaynaklı çözümleri genişletiyor.

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Eyalet Yöneticisi Daniel Gunther, eyalette kullanılan tüm hükümeti sistemlerinde Linux işletim sistemine geçiş yapacağını söyledi. Bu karar aslında eyalet yönetimindeki yaklaşık 30 bin çalışanın açık kaynaklı sistemlere geçeceği anlamına geliyor.

Hükümet, geçişi desteklemek için bir eğitim programı da sağlıyor. Bu program kapsamında çalışanlara Linux kullanılması öğretilecek. Ayrıca Windows bilgisayarların da Linux'a geçişi sağlanacak.

Eyalet bilgisayarların çoğunluğu Linux'a geçirilecek olsa da, bazı sistemlerin açık kaynak alternatifler ile değiştirilemeyecek özel yazılımlara sahip olduğunu söyledi. Bu yüzden bilgisayarların bir kısmı Windows kullanmaya da devam edecek.

Linux ve LibreOffice'in yanı sıra Schleswig-Holstein; Nextcloud, Open-Xchange ve Mozilla Thunderbird gibi açık kaynaklı yazılımlara geçişi sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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