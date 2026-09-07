Haberler

ALKÜ, 4. Teknoloji Günleri'ne Ev Sahipliği Yaptı

ALKÜ, 4. Teknoloji Günleri'ne Ev Sahipliği Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), teknoloji, yapay zeka, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında uzman akademisyenlerin katılımıyla 4. Teknoloji Günleri'ni düzenledi. Etkinlikte güncel gelişmeler ele alınırken, üniversitenin ortak projeler için adımlar atacağı açıklandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) teknoloji, yapay zeka, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli akademisyen ve uzmanların katılımıyla düzenlenen 4. Teknoloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite (ALKÜ) teknoloji alanında yenilikleri yakından takip ederek bu alanın öncü üniversitelerinden olma hedefine emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İlk üçü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde yapılan Teknoloji Günleri'nin dördüncüsü ALKÜ'de gerçekleştirildi. ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve akademisyenler katıldı.

Bilim ve teknoloji konuşuldu

ALKÜ tarafından düzenlenen 4. Teknoloji Günleri, teknoloji, yapay zeka, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ABD Portland Üniversitesinden Prof. Dr. Tuğrul Daim, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Nuri Başoğlu, Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Haydar Yalçın, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezinden (MARSEC) Albay Özden Koral, İsviçre Swiss Business School'dan Doç. Dr. Eyüp Kahveci ve ALKÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden Öğr. Üyesi Doç. Dr. Gülin Bolatan bilgi ve deneyimlerini paylaşarak teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Etkinlikte ALKÜ ile ortak yapılacak projelerin müjdesi verildi. Etkinlikte teknolojik dönüşümün farklı boyutları ele alınırken akademi ve sektör arasında etkileşim ve bilgi paylaşımı sağlandı. Etkinliğin gerçekleştirilmesine verdikleri desteklerden dolayı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a ve ALKÜ ailesine teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir

Tarihi süreç başladı! Milyar dolarlık cephanelik el değiştiriyor
Yeni OVP’nin piyasalara etkisi ne?

Yeni OVP’nin piyasalara etkisi ne?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar

TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Bu görüntünün faturası ağır oldu! Kimliği deşifre olunca işten attılar
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik

İsimler bomba! Derbi sonrası 4 yıldıza hayatının şoku

Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı
Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler

Bütün dünya Filenin Sultanları'nı konuşuyor
Tahran'dan ABD'ye çok sert uyarı: Daha ağır ve daha acı verici olacak

Dünyanın gözü orada! Savaşın seyrini değiştirecek açıklama geldi