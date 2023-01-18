AliExpress'te ortaya çıktı: Fiyat performans odaklı POCO X5 Pro için geri sayım!

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen ve önemli satış rakamlarına imza atan X serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda X4 Pro 5G modelini tanıtırken, cihazın devam modelleri üzerinde çalışmalara başladı. Son olarak yakında tanıtılması beklenen POCO X5 Pro ile ilgili yeni bilgiler geldi. Akıllı telefonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

POCO X5 Pro için dikkat çeken 'AliExpress' detayı

Çok yakında tanıtılması beklenen POCO X5 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini korurken, kısa süre önce ünlü e-ticaret platformu AliExpress'te cihazla ilgili bir afiş paylaşıldı. Bu da tanıtım etkinliğinin çok yakında olduğu anlamına geliyor.

AliExpress'teki afişte cihazın ismi veya herhangi bir görseli paylaşılmazken, yalnızca şu ifadeler yer aldı: Yeni POCO X Serisi Çok Yakında! Bununla birlikte hem standart hem de Pro model resmen doğrulanmış oldu.

Poco X5 Pro tasarım ve teknik özellikleri belli oldu

Akıllı telefonda Snapdragon 778G 5G'nin kullanılması söz konusu. Öte yandan 6.67 inç 120 Hz yenileme hızı sunan FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir panel cihazda mevcut olacak. Son olarak 12 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar dahili depolama, 67W şarjlı 5.000 mAh pil, 108 Megapiksel üçlü kamera ve 16 megapiksel ön kamerayla raflardaki yerini alacak.

Son dönemdeki sızıntılara göre X5 Pro'nun teknik özellikleri Redmi Note 12 SE'ye oldukça benzer. Bunun yanı sıra akıllı telefon Poco X4 Pro'daki gibi ekrana gömülü bir selfie kamerası ve arka tarafında metalik bir görünüm sunacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!