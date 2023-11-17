Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Açık Kapı Günü Etkinliği Düzenlenecek

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında her yıl yapılan Açık Kapı Günü etkinliği, bu yıl 25 Kasım'da düzenlenecek. Vatandaşlar için hem nükleer enerji hem de ülkenin ilk nükleer santral projesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik sayesinde isteyen herkes nükleer enerji, mühendislik ve Akkuyu NGS projesi konularında merak ettiklerini yetkililere sorabilecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında her yıl yapılan Açık Kapı Günü etkinliği, bu yıl 25 Kasım'da düzenlenecek. Vatandaşlar için hem nükleer enerji hem de ülkenin ilk nükleer santral projesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik sayesinde isteyen herkes nükleer enerji, mühendislik ve Akkuyu NGS projesi konularında merak ettiklerini yetkililere sorabilecek.

Soru yöneltmek isteyenler, 15 saniyeyi geçmeyen bir video çekerek 21 Kasım'a kadar communications@akkuyu.com. adresine gönderebilecek. Gönderilen bu sorulardan bir kısmı etkinlik sırasında Akkuyu Nükleer A.Ş'den bir yetkili tarafından cevaplanacak. Diğer sorular ise e-posta yoluyla yanıtlanacak.

EN İYİ SORULARIN SAHİPLERİ, SÜRPRİZ ÖDÜLLERİN DE SAHİBİ OLACAK.

Akkuyu NGS sahasında kurulacak bir stüdyoda gerçekleşecek etkinlik, Akkuyu Nükleer A.Ş'nin resmi YouTube kanalından Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak canlı yayınlanacak. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'nın da izleyicilere hitap edecek. Yayın sırasında katılımcılar, Akkuyu NGS projesinin son durumu, projenin 2023 yılındaki en önemli etkinlikleri ve yakın gelecekteki planları hakkında bilgi edinebilecek.