AirTag kaç metre menzile sahip?
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AirTag, geniş küresel Bul (Find My) ağına bağlanarak kayıp bir eşyayı bulmaya yardımcı oluyor. Peki bu cihazın menzili ne kadar?
Apple'ın son yıllarda en çok konuşulan ürünlerinden birisi de AirTag. El çantası, anahtarlar, sırt çantası ve bunun benzeri eşyalara takılabilen AirTag, geniş küresel Bul (Find My) ağına bağlanarak kayıp bir eşyayı bulmaya yardımcı oluyor.
Apple'ın bu küçük cihazı ne işe yarıyor?
Daire biçimli AirTag, küçük ve hafif yapısı ile oldukça kullanışlı. Sahip olduğu yerleşik hoparlör AirTag'i bulmanız için ses çıkarırken, bu küçük cihaz oldukça uzun bir pil ömrü vadediyor. Paslanmaz çelik yapıdaki AirTag ayrıca IP67 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Peki AirTag kaç metre menzile sahip?
Apple'ın 2021 yılında tanıttığı AirTag, Bluetooth 5.0 teknolojisini de içerisinde barındırıyor. Buetooth 5.0 teknolojisinin optimum koşullarda menzili ise 240 metre olarak nitelendiriliyor. Hal böyleyken, AirTag için de benzer bir maksimum menzil söyleyebiliriz. Ancak genel durumlar göz önünde bulundurulduğunda genel anlamda bu cihazın menzilini 100 metre olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır.,
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Ancak diğer yandan AirTag diğer Apple ürünleri tarafından da tespit edilebildiği için aslında herhangi bir menzil kısıtlaması yapmak da yanlış olabilir. Çünkü AirTag'ler kayıp olarak nitelendirildikleri takdirde diğer Apple cihazlar tarafından da tespit edilebiliyor. Bu sayede isterseniz dünyanın diğer ucunzda olun, AirTag bağlı eşyanızı diğer Apple kullanıcıalrı sayesinde bulmanız mümkün.
AirTag teknik özellikleri
Boyut ve Ağırlık
Çap: 31,9 mm
Yükseklik: 8,00 mm
Ağırlık: 11 gram
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık
60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik)
Bağlantı Özellikleri
Yakındaki aygıtı bulmak için Bluetooth
Ultra Geniş Bant ve Tam Konum Bulma özelliği için Apple tasarımı U1 çip
Kayıp Modu için NFC
Batarya
Kullanıcı tarafından değiştirilebilen CR2032 düğme pil
Sensör
İvmeölçer
Erişilebilirlik
Bul (Find My) uygulaması aşağıdaki iPhone erişilebilirlik özellikleriyle uyumludur:
VoiceOver
Renkleri Tersine Çevir
Büyük Metin
Braille ekranlarıyla uyumluluk
Sistem Gereksinimleri ve Uyumluluk
Apple ID
iOS 14.5 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone ve iPod touch modelleri
iPadOS 14.5 veya daha yeni bir iPadOS sürümü yüklü iPad modelleri
Çevresel Gereksinimler
Çalışma ortamı sıcaklığı: -20° ila 60°C
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