AirTag, geniş küresel Bul (Find My) ağına bağlanarak kayıp bir eşyayı bulmaya yardımcı oluyor. Peki bu cihazın menzili ne kadar?

Apple'ın son yıllarda en çok konuşulan ürünlerinden birisi de AirTag. El çantası, anahtarlar, sırt çantası ve bunun benzeri eşyalara takılabilen AirTag, geniş küresel Bul (Find My) ağına bağlanarak kayıp bir eşyayı bulmaya yardımcı oluyor.

Apple'ın bu küçük cihazı ne işe yarıyor?

Daire biçimli AirTag, küçük ve hafif yapısı ile oldukça kullanışlı. Sahip olduğu yerleşik hoparlör AirTag'i bulmanız için ses çıkarırken, bu küçük cihaz oldukça uzun bir pil ömrü vadediyor. Paslanmaz çelik yapıdaki AirTag ayrıca IP67 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Peki AirTag kaç metre menzile sahip?

Apple'ın 2021 yılında tanıttığı AirTag, Bluetooth 5.0 teknolojisini de içerisinde barındırıyor. Buetooth 5.0 teknolojisinin optimum koşullarda menzili ise 240 metre olarak nitelendiriliyor. Hal böyleyken, AirTag için de benzer bir maksimum menzil söyleyebiliriz. Ancak genel durumlar göz önünde bulundurulduğunda genel anlamda bu cihazın menzilini 100 metre olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır.,

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Ancak diğer yandan AirTag diğer Apple ürünleri tarafından da tespit edilebildiği için aslında herhangi bir menzil kısıtlaması yapmak da yanlış olabilir. Çünkü AirTag'ler kayıp olarak nitelendirildikleri takdirde diğer Apple cihazlar tarafından da tespit edilebiliyor. Bu sayede isterseniz dünyanın diğer ucunzda olun, AirTag bağlı eşyanızı diğer Apple kullanıcıalrı sayesinde bulmanız mümkün.

AirTag teknik özellikleri

Boyut ve Ağırlık

Çap: 31,9 mm

Yükseklik: 8,00 mm

Ağırlık: 11 gram

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik)

Bağlantı Özellikleri

Yakındaki aygıtı bulmak için Bluetooth

Ultra Geniş Bant ve Tam Konum Bulma özelliği için Apple tasarımı U1 çip

Kayıp Modu için NFC

Batarya

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen CR2032 düğme pil

Sensör

İvmeölçer

Erişilebilirlik

Bul (Find My) uygulaması aşağıdaki iPhone erişilebilirlik özellikleriyle uyumludur:

VoiceOver

Renkleri Tersine Çevir

Büyük Metin

Braille ekranlarıyla uyumluluk

Sistem Gereksinimleri ve Uyumluluk

Apple ID

iOS 14.5 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone ve iPod touch modelleri

iPadOS 14.5 veya daha yeni bir iPadOS sürümü yüklü iPad modelleri

Çevresel Gereksinimler

Çalışma ortamı sıcaklığı: -20° ila 60°C

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