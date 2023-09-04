Ağustos 2023 İtibariyle En Hızlı Android Telefonlar Belli Oldu

Akıllı telefon pazarında rekabet artarken, AnTuTu tarafından yapılan testler sonucunda en hızlı Android telefonlar belirlendi. OnePlus Ace 2 Pro birinci sırada yer alırken, iQOO 11S ve RedMagic 8S Pro+ ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı.

Akıllı telefon pazarına her ay yepyeni modeller ekleniyor. Bu da sektördeki markaların rekabetini oldukça artırıyorken, yeni bir cihaz satın almak isteyen tüketicileri ise kararsızlığa itiyor. Bu noktada devreye giren AnTuTu ise en iyi modelleri listeliyor. İşte Ağustos 2023 itibariyle hız bakımından en iyi Android telefonlar!

En hızlı Android telefonlar!

AnTuTu, bir akıllı telefonun performansını ölçmek için kullanılan bir uygulamadır. Cihazın işlemcisi, grafik birimi, RAM'i ve depolama alanı gibi önemli kısımlar test edilir ve uygulama, en sonda telefona bir puan verir. Bu skor da cihazın ne kadar hızlı ve performanslı olduğunu ortaya koyar.

AnTuTu, Ağustos 2023 itibariyle en performanslı telefonlar listesini güncelledi. Buna göre yeni listenin birinci sırasında yakın zamanda tanıtılan OnePlus Ace 2 Pro yer aldı. Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan cihaz, tüm testlerin ardından toplamda 1 milyon 648 bin 735 puan aldı.

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Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise iQOO 11S ve RedMagic 8S Pro+ olduğunu görüyoruz. Bu modeller, sırasıyla 1 milyon 645 bin 393 ve 1 milyon 637 bin 536 puan aldı. Öte taraftan sıralamanın devamında ise iQOO 11 Pro ve Vivo X90 Pro+ bulunuyor.

En hızlı 10 Android telefon şu şekilde sıralandı;

SıraAndroid TelefonPuan 1OnePlus Ace 2 Pro1 milyon 648 bin 7352iQOO 11S1 milyon 645 bin 3933RedMagic 8S Pro+1 milyon 637 bin 5364iQOO 11 Pro1 milyon 624 bin 1755Vivo X90 Pro+1 milyon 616 bin 6OnePlus 111 milyon 607 bin 727Realme GT51 milyon 603 bin 8908iQOO 111 milyon 601 bin 7099Vivo X Fold 21 milyon 586 bin 57710Oppo Find X6 Pro1 milyon 585 bin 642

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir Android telefon var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.