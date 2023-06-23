Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu Kuruldu

TED Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye'deki afet ve acil durumlar bağlamında özel sektörün sağlayabileceği katkıyı büyütmek ve bu alana yapılacak teknolojik yatırımların kamu eş güdümü ile daha verimli ve etkin bir hale gelmesini sağlamak amacıyla gerçekleşen birliği protokolüne imza atan kuruluşlar arasında, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ankara Sanayi Odası 1'inci Organize Sanayi Bölgesi, Bilim Ağacı Vakfı, Başkent Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı yer alıyor. TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu'nun hem Türkiye hem de dünya için örnek bir küme modeli olacağına inandığını belirterek, "Bugün çekirdek bir ekiple bir kıvılcım yakıyoruz. Bu kıvılcımın daha da büyümesini büyük bir meşaleye dönüşmesini Türkiye ve dünyaya örnek olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Kurulan bu platform, Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara karşı, üniversite, özel sektör ve STK iş birliği yapısı olarak afet öncesinde, kamunun yapacağı stratejik planlama sürecine doğrudan katkı sağlamayı, afet ve acil durum hallerinde, kamu eşgüdümünde etkin müdahale sağlanabilmesi için kamunun rolünü destekleyecek nitelikte çalışmalar yapmayı amaçlıyor. Ayrıca yeni ve yenilikçi bilgi, teknoloji, ürün ve hizmetleri üretmeyi, geliştirmeyi ve bunun için gerekli paylaşımlı tesis ve altyapıları kurmayı, her seviyedeki eğitim kurumlarında, afet sürecinin tüm aşamalarına dönük olarak eğitim müfredatının güncellenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu alanda, nitelikli is¸ gücüne sahip olmak için kullanılabilecek program ve içerikleri geliştirmeyi, üniversite, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları iş birliği ile sağlanabilecek teknolojik, sosyal ve ekonomik faydayı en üst seviyeye taşımayı, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına do¨nu¨s¸u¨mu¨ hızlandırmayı ve uluslararası paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesini, sürdürülebilirliği odağına alan bütünleşik planlama yaklaşımları, mobil sistemler, yeni ve ileri teknolojiler ve veriye dayalı sistemler ile gelecekteki afet risklerinin en aza indirgenmesini sağlayacak küme ve benzeri yapılar oluşturmayı hedefliyor. Öte yandan bu alana yönelecek yatırımların en verimli ve en doğru şekilde, uygun önceliklendirme ile yapılmasını desteklemeyi, bu bağlamda, mevzuat ve düzenleyici kuralların en doğru şekilde geliştirilmesi için çaba göstermeyi, ülkemizin bu alandaki rekabet gücünü artırmayı ve katma değerli ihracat artışını desteklemeyi, afetle ilgili gelmesi muhtemel destek ve proje finansmanı için güvenilir bir sivil oluşum olmayı amaçlıyor.