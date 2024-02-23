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ABD yapımı Odysseus uzay aracı Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptı

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Houston merkezli Intuitive Machines tarafından üretilen Odysseus uzay aracı, tarihi bir adım atarak Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptı. Bu olay, ABD'nin uzay keşif ve araştırmalarında özel sektörün giderek artan rolünü vurguluyor.

Houston merkezli Intuitive Machines tarafından üretilen Odysseus uzay aracı, tarihi bir adım atarak Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptı. Özel bir şirkete ait bir uzay aracının Ay yüzeyine ilk inişi ve Apollo görevlerinden bu yana ABD yapımı ilk araç olma özelliğini taşıyor.

ABD merkezli Intuitive Machines'in Odysseus uzay aracı Ay'a iniş yaptı

Bu olay, ABD'nin uzay keşif ve araştırmalarında özel sektörün giderek artan rolünü vurguluyor. Odysseus'un, NASA'nın Artemis programı kapsamında gelecekteki mürettebatlı Ay görevlerine hazırlık için kullanılacağı belirtiliyor.

NASA, inişin 22 Şubat günü saat 6: 23 ET'de gerçekleştiğini doğruladı. İniş aracı, 15 Şubat'ta bir SpaceX Falcon 9 roketi yardımıyla Dünya'dan fırlatılmıştı. Ancak, inişi birkaç saat geciktiren bazı "uçuşla ilgili teknik sorunlar" yaşandı.

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Intuitive Machines CTO'su Tim Crain, "Odysseus kesinlikle Ay'da ve çalışıyor ancak görevin hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı henüz belli değil" dedi. Odysseus'un karanlık çökmeden ve güneş enerjisiyle çalışan aracı, Dünya'ya veri göndermek için yaklaşık bir haftalık sınırlı bir penceresi bulunuyor.

Your order was delivered… to the Moon! ??@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6: 23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

— NASA (@NASA) February 22, 2024

Bu nedenle, aracın görevin hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı belirsizliğini koruyor. Intuitive Machines, bu başarıyla birlikte bir dizi Ay keşif görevine hazırlık yapmayı planlıyor.

Intuitive Machines Ay görevlerine devam edecek

Bu tür girişimlerin riskleri de göz önünde bulundurulmalı. Intuitive Machines, bir iniş girişiminde bulunan ilk özel şirket değil. Geçen ay Astrobotic, Peregrine iniş aracıyla bir girişimde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.

Intuitive Machines, bu yıl iki Ay aracı daha fırlatmayı planlıyor. Bu başarı, özel sektörün uzay keşif ve araştırma alanında giderek önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor. Artan özel sektör katılımı, uzay araştırmalarının ve keşiflerinin ivme kazanmasına katkıda bulunuyor.

Odysseus'un başarılı inişi, gelecekteki Ay görevlerine dair umutları artırarak insanlığın uzaydaki varlığını güçlendiriyor. Bu gelişme, uzay keşiflerinin ve araştırmalarının sadece devlet kurumlarına değil, özel sektörün de katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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