ABD ve Airbus, Yeni Uluslararası Uzay İstasyonu İçin Ortak Girişim Kurdu

ABD şirketi Voyager Space, Airbus ile birlikte yeni bir Uluslararası Uzay İstasyonu kurmak için ortak girişim oluşturdu. İki şirket, uzay araştırmalarında Amerikan ve Avrupa çıkarlarını birleştireceklerini belirtti. Yeni istasyonun 2028'de fırlatılmaya hazır olması planlanıyor.

Yeni ticari uzay istasyonları için konseptler formüle eden birkaç ABD şirketinden biri olan Voyager Space, Starlab adlı Dünya yörüngesindeki bir araştırma karakolunu birlikte geliştirmek için Airbus ile bir ortak girişim kurdu. Şirketler Çarşamba günü ortak girişimi duyurdular ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun halefini kurmayı planladıklarını söylediler. Yeni bir Uluslararası Uzay İstasyonu kuruluyor.

Yeni Uluslararası Uzay İstasyonu için girişimler başladı

İki şirket ortak bir bildiride, "ABD öncülüğündeki ortak girişim, uzay alanında dünya standartlarında liderleri bir araya getirirken, uzay araştırmalarında Amerikan ve Avrupa çıkarlarını daha da birleştirecek" dedi. Voyager, birkaç yıldır Starlab adlı özel sektöre ait bir uzay istasyonunun gelişimini yönetiyor.

Starlab istasyon konsepti, Blue Origin ve Northrop Grumman liderliğindeki ayrı endüstri ekiplerinin projelerinin yanı sıra NASA tarafından 2021'de finansman için seçilen üç istasyondan biriydi. Voyager'ın yaptığı iş, maliyet paylaşımlı bir kamu-özel ortaklık düzenlemesi yoluyla Starlab istasyonu için tasarım ve mühendislik çalışmaları ile NASA'nın en büyük finansman ödülünü (160 milyon $) eve götürdü.

Avrupalı havacılık devi Airbus ise Starlab programında artık daha büyük bir rol üstleniyor. Ocak ayında Airbus'ın Voyager'ın Starlab ekibine katılacağını duyurmasının ardından, bu hafta açıklanan ortak girişim, Airbus'ı uzay istasyonunun ortak sahibi olarak yerini sağlamlaştırdı.

Airbus uzay sistemleri başkanı Jean-Marc Nasr bir basın açıklamasında, "İnovasyon ve teknolojik ilklerle ilgili bir geçmişe sahip olan Airbus, tarihi değiştirmek isteyen şirketlerle ortaklık yapmaktan gurur duyuyor" dedi.

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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030'da emekliye ayrılacağı zamana kadar uçan en az bir ticari uzay istasyonuna sahip olmak istiyor. NASA'ya göre bu strateji, devlet kaynaklarının Artemis ay programı ve nihai olarak Mars'a yapılacak insan misyonları gibi derin uzay araştırmalarına odaklanmasına izin verecek.

Voyager, Starlab istasyonunun 2028'de fırlatılmaya hazır olabileceğini söylüyor. Tüm istasyon tek bir ağır kaldırma roketiyle fırlatılacak. Kuta, Starlab ekibinin önümüzdeki birkaç ay içinde uzay istasyonu için bir fırlatma sağlayıcısı açıklayacağını söyledi.

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