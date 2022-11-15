ABD'nin 'gizli uzay aracı' 3 yıl sonra Dünya'ya döndü

ABD Uzay Kuvvetleri'nin fırlattığı X-37B, 908 günlük yolculuğun ardından iniş yaptı. Peki uzay aracının misyonu ne?

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri tarafından 2020 yılında uzaya gönderilen X-37B isimli uzay aracı nihayet Dünya'ya döndü. 908 gün boyunca yörüngede kalan ve NASA için bazı yörünge bilgileri toplayan araç, tamamen otonom kontrol edildi.

NASA'nın deneylerini taşıyan X-37B, 908 gün sonra Dünya'da

Boeing tarafından üretilen X-37B isimli orbital test aracı, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı olarak 2020'nin Mayıs ayında fırlatıldı. X-37B'nin geçmişteki birçok görevi gizli tutulmuştu, ancak 908 günlük görevi açıklandı. Son fırlatma, deniz araçları için anten deneyi ve radyasyon kalkanı araştırması gibi birçok NASA deneyine ev sahipliği yaptı.

Boeing'in X-37B isimli uzay aracı, aslında meşhur Space Launch System'in (SLS) çok daha küçük ve penceresiz haline benziyor. ABD ordusunun Uzay Kuvvetleri'ne yönelik üretilen bu araç, son zamanlarda NASA'ya yardımcı oldu. Yörüngedeki 908 günlük yolculuğun tamamı NASA deneylerine ayrıldı.

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ABD'li uzay ajansı, yıllardır çok daha uzun süreli astronot deneyleri yapmak istiyor. Ancak bunun için uzay araçlarını ve astronotlarını zararlı radyasyondan korumak zorunda. NASA ayrıca uzun vadede bitki tohumlarına uzayda ne olacağını anlamak için X-37B'yi kullandı.

2021'de fırlatılan bir başka yörünge deneyi FalconSat-8'in ise uzayda kalacağı belirtildi. Uzay Kuvvetleri, "FalconSat-8 yörüngede kalıyor ve ABD ordusunun öğrencilerine aktif göreve başlamadan önce uzay operatörleri olarak benzersiz uygulamalı deneyim sağlıyor" ifadelerini kullandı.

X-37B uzay aracının 908 günlük yolculuğunun ardından yeni misyonu şimdilik belirsiz. Ayrıca Uzay Kuvvetleri'ne bağlı iki yörünge test aracı olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

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