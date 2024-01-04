ABD'de Covid-19 Maske Zorunluluğu Yeniden Getirildi

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Covid-19, ABD'deki bazı eyaletlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle tekrar gündeme geldi. ABD'nin New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts eyaletlerindeki hastanelerde tekrar covid-19 maske zorunluluğu getirildi. Covid maske zorunluluğunun daha da genişlemesi bekleniyor.

Covid maske zorunluluğu tekrar getirildi!

ABD'nin birçok eyaletinde son dönemlerde Covid-19 ve mevsimsel grip nedeniyle birçok kişi hastaneye yatırıldı. Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan vakalarda artış eğilimi olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ABD genelinde yerel yetkililer hastanelerde maske zorunluluğunu yeniden uygulamaya koydu.

New York eyaletinin sağlık yetkilisi Dr. Ashwin Vasan konuyla ilgili açıklama yaptı. Dün yapılan açıklamada, şehirdeki 11 devlet hastanesinde, 30 sağlık merkezinde ve 5 hasta bakım tesisinde maske takılmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi. Los Angeles County yetkilileri ise, sağlık tesislerindeki tüm personele ve ziyaretçilere maske takma emri verdi.

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Vasan konuyla ilgili yaptığı açıklama da "Son istediğimiz şey personel sıkıntısı yaşamak. 2022'deki Omicron dalgasında, halkın yanı sıra sağlık çalışanlarımız da hastalandı" dedi. Hastanelerde maske zorunluluğun getirilmesinin bir nedeni de virüsün sağlık çalışanlarına bulaşmasını engellemek.

CDC'nin (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezileri) açıkladığı son verilere göre, 17-23 Aralık 2023 tarihlerinde Covid nedeniyle ülke genelinde 29 binden fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Bir hafta öncesine göre hastaneye yatan kişi sayında yaklaşık %16'lık bir artış yaşandı. Bu da covid maske takma zorunluluğunun getirilmesinde önemli bir etken diyebiliriz. Bununla birlikte aynı dönemde ülke genelinde 14 bin 700'ün üzerinde kişi de gripten dolayı hastaneye kaldırıldı.

Maske takma zorunluluğu şuan sadece hastanelerde uygulanıyor. Ancak yetkililer önlemlerin diğer kamusal alanlarda da uygulamaya konulması için görüşmeler yapıyorlar.

Kış aylarında hortlayan Covid-19 virüsünün ülkemize sıçramamasını diliyoruz. Umarız ülkemizde yeni vakalar görülmez ve Türkiye'de covid maske zorunluluğu tekrar yaşanmaz.