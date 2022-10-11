A101'in iPhone'dan ucuza sattığı tekneyi inceledik!

Perakende marketleri şaşırtmaya devam ediyor. A101 tarafından akıllı telefon fiyatına satılan fiber tekne modelini inceledik.

Ülkemizde kur ve enflasyon yüksek olmasına rağmen teknolojiye olan ilgi bir hayli yüksek. Bunun farkında olan perakende marketler de birçok ürünü kataloglarına ekliyor. Fakat bunun da dışına çıkmaya başladılar. A101, 4.25 metre uzunluğunda uygun fiyatlı tekne satıyor.

A101, 2 ayda 2 tekne getirdi: Bu sefer uygun fiyatlı!

Geçtiğimiz ağustos ayında A101 tarafından 79 bin 999 TL'ye satılan Marin Boat markasının 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe model kamaralı fiber teknesini inceledik. Bugün ise yine A101 tarafından 13 Ekim'de satılacak uygun fiyatlı İsatek Aras markasının 4.25 metrelik fiber tekne modelini inceliyoruz.

A101'de 79.999 TL'ye satılan tekneyi inceledik!

İsatek Aras 4.25m fiber tekne özellikleri

Gezi, sportif balıkçılık ve günlük kullanımlara uygundur

Üretim yılı: 2022

Motor dahil değildir.

Dıştan takma uzun şaft motor tipine uygundur (6-20 HP)

Gövde boyu: 4.25m

Gövde genişliği: 1.6m

Derinlik: 0.8m

Boş ağırlık: 160 kg

Ön dolap, yakıt tankı, kuru eşya dolabı, 2 livar, 4 ön-arka krom tutamak, 3 U mapa, krom kilit ve menteşeler,

CE belgeli ve Avrupa standartlarına uygundur

4 kişiliktir, kürekler dahildir.

Garanti süresi: 2 yıl

İsatek Aras 4.25m fiber tekne fiyatı

Geçtiğimiz yaz aylarında Marin Boat 4.95 teknesi A101 tarafından 79 bin 999 TL'ye satıldı. 13 Ekim'de satılacak İsatek Aras 4.25m fiber tekne fiyatı ise 28 bin 999 TL. Yani neredeyse 3'te 1'i fiyatı.

Tabii bu farkın en büyük nedeni olarak Aras modelin 70 santim daha kısa oluşunu ve içerisinde kamara alanı bulunmayışını gösterebiliriz. Ayrıca bir önceki teknede direksiyon, göstergeler ve radyo gibi özellikler de bulunuyordu.

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