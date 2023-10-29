A101'e elektrikli motorlu bisiklet ve akıllı telefon geliyor

Türkiye'de binlerce şubesiyle en büyük zincir marketlerden A101, teknolojik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tüketicilerin taleplerine göre ürünler getiren A101'e şimdi ise elektrikli motorlu bisiklet ve akıllı telefon geliyor.

Türkiye'de binlerce şubesiyle en büyük zincir marketlerden A101, teknolojik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tüketicilerin taleplerine göre ürünler getiren A101'e şimdi ise elektrikli motorlu bisiklet ve akıllı telefon geliyor.

A101'e elektrikli motorlu bisiklet ve Realme akıllı telefon geliyor!

A101, 2 Kasım (Perşembe) gününden itibaren satılacak ürünler kataloğunu paylaştı. Stoklar bitene kadar tüketicilere sunulacak ürünler arasında en öne çıkanı Volta markasına ait VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet oldu.

VSX Elektrikli Motorlu Bisikletin azami hızı 25 km/h iken motor gücü ise 220 W. Batarya kapasitesi 48 V 22 Ah, şarj süresi ise 6 ila 8 saat arasında değişiyor. 52 kilometre menzil sunan ve dijital göstergeye de sahip olan elektrikli motorlu bisikletin fiyatı ise 16 bin 990 TL.

Bir kez daha: A101, karavan satıyor!

A101 kataloğunda bir diğer dikkat çeken ürün ise Realme'nin 9 Pro modeli oldu. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisinden güç alıyor. 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryaya ve parmak izi okuyucusuna da sahip olan Realme 9 Pro modeli 7 bin 699 TL'den satılacak. Şu anda bu telefonu internet üzerinden satın almak istediğiniz karşınıza çıkan en ucuz seçenek 8 bin 100 TL.

VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet özellikleri;

Boyutlar: Uzunluk -1820 mm, Genişlik -620 mm, Yükseklik -1100 mm.

Batarya Tipi: VRLA JEL

LED park lambaları

Konforlu koltuk

Geniş koltuk altı bagaj hacmi

Pedal destek asistanı

Alüminyum alaşım jantlar

Ön / arka süspansiyon sistemi

USB şarj imkanı

Ön ceplik

Arka taşıma platformu

L1e-A Avrupa Tip Onay Belgeli

Euro 5 performans seviyesi

Fiyatı: 16 bin 990 TL

Realme 9 Pro teknik özellikleri:

ÖzellikDeğer Ekran: 6.6 inç, 2412 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızıİşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5GArka Kameralar: – 64 Megapiksel ana kamera – 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera – 2 Megapiksel makro lensÖn Kamera: 16 MegapikselRAM: 6 GBDepolama Alanı: 128 GBBatarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 33 Wİşletim Sistemi: Android 12 tabanlı realme UI 3.0Parmak İzi Okuyucusu: Var5G Bağlantı: VarA101 Fiyatı: 7 bin 699 TL

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