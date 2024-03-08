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A101'de Satılan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin Fiyatları Belli Oldu

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A101 marketi, iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE gibi akıllı telefonları satışa sundu. İşte fiyatlar...

Türkiye'de teknolojik ürünlerin giderek yaygınlaşmasında zincir marketlerin de önemli bir payı var. Zira her ay akıllı telefondan dizüstü bilgisayara, tabletten oyun konsoluna kadar birçok ürün satıyorlar. Son olarak A101, bugünden itibaren satışa sunulan telefonları paylaştı. İşte A101 iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE fiyatı…

A101 – iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE fiyatı

A101, 7 Mart tarihli broşürünü paylaştı. Burada en çok akıllı telefonlar göze çarptı. Baktığımızda Apple iPhone 14 Plus, Samsung Galaxy S23 FE, Realme C55 ve Omix X600 olduğunu görüyoruz. Peki fiyatları ne kadar?

Realme C55, MediaTek Helio G88 işlemcisinden güç alıyor. 6.72 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip ekrana yer veren telefonda 64 Megapiksel ana kamera bulunuyor. Bununla beraber 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip. Realme C55 modelinin A101 fiyatı ise 7 bin 699 TL.

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Omix X600 ise 6,78 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte, 90 Hz yenileme hızı, 1080×2460 piksel çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. Kalbinde Helio G88 işlemcisine yer veren model, dört adet yapay zeka destekli kameraya sahip. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelen cihazın fiyatının ise 4 bin 999 TL olduğunu belirtelim.

Uygun fiyatlı Android amiral gemisi olarak görülen Samsung Galaxy S23 FE, 6.4 inçlik 120 Hz destekli FHD+ ekranla geliyor. Samsung Exynos 2200 işlemcisinden güç alıyorken, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip.

Ön tarafında 10 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasındaysa 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel kameralardan oluşan kurulum bulunuyor. Samsung Galaxy S23 FE modelinin A101 fiyatı ise 22 bin 999 TL. Cihaz, Samsung'un resmi web sitesinde 26 bin 999 TL'ye satılıyor. Buna göre 4 bin TL'lik bir fark söz konusu.

En merak edilen model ise iPhone 14 Plus. 256 GB depolama alanı ile gelen model, 6.7 inç boyutunda Full HD+ ekrana sahip. Yenilenen A15 Bionic işlemcisi ile yüksek performans sunan cihaz, 4K@60 FPS video kaydı alabilen 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor.

Arka tarafındaysa 12 Megapiksel ana kamera ile 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. iPhone 14 Plus 256 GB modelinin A101 fiyatı ise 53 bin 999 TL. Apple'ın resmi web sitesinde 62 bin 999 TL'ye satıldığını belirtelim. Yani arada 9 bin TL'lik bir fark var.

A101'de satılan akıllı telefon modelleri ve fiyatları şu şekilde;

ÜrünFiyatApple iPhone 14 Plus 256 GB53 bin 999 TLSamsung Galaxy S23 FE 8 GB RAM + 256 GB22 bin 999 TLRealme C55 8 GB RAM + 256 GB7 bin 699 TLOmix X600 4 GB RAM + 128 GB4 bin 999 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101'de satılan akıllı telefonların fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

iPhone 14 A101 Teknoloji Güncel Haberler

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